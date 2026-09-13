Los desplazados por la ofensiva hutí en Yemen aumentan a 85.000, según la OIM

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Ginebra, 13 sep (EFE).- El número de desplazados por la ofensiva hutí en el oeste del Yemen continúa aumentando día tras día y asciende ya a al menos 85.818 personas, la inmensa mayoría huidas de sus hogares en septiembre, informó este domingo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La cifra incluye más de 2.000 personas que han llegado a través del mar Rojo a las costas de Yibuti, donde han desembarcado en distintos puntos de la costa del país africano y están siendo trasladados al campamento de refugiados de Markazi, detalló la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

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"La gente cruza el mar sin nada porque ya no tiene otra opción. Yemen es un país desgarrado por la pobreza y el conflicto y no puede afrontar esta crisis por sí solo", alertó en el comunicado la directora general de la OIM, Amy Pope.

La gobernación (provincia) de Taiz, en la costa occidental del país, es la zona con más desplazamientos (cerca de 56.000 personas), seguida de Lahj (suroeste), con 19.000 desplazados, Hudeida, también en la costa oeste, con más de 8.000, y la ciudad suroccidental de Adén, con 2.500, de acuerdo con los datos que maneja la agencia.

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Las milicias rebeldes hutíes continúan avanzando hacia posiciones estratégicas en el mar Rojo, en una ruta clave para el comercio marítimo global. EFE