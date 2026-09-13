Carlota Ciganda y Julia López suman puntos para que Europa recupere la Solheim Cup

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Las golfistas españolas Carlota Ciganda y Julia López tuvieron gran protagonismo en el domingo decisivo de la Solheim Cup, competición que mide a un equipo de Europa y a otro de Estados Unidos, y ganaron sus respectivos individuales en el 15-13 que sirvió a las europeas para recuperar el trofeo en el recorrido neerlandés de Bernardus Golf.

Tras un viernes y un sábado repleto de igualdad, los dos equipos llegaban empatados a ocho puntos de cara a los 12 decisivos partidos del último día, en el que las capitaneadas por Anna Nordqvist fueron superiores a las de Angela Stanford, que continúan sin ganar en suelo europeo desde 2015.

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Y entre las siete victorias locales, dos fueron de las dos representantes del golf nacional. Carlota Ciganda, en su octava participación, volvió a demostrar que eleva su nivel competitivo en la Solheim Cup, dando, como en 2023 en Finca Cortesín (Málaga), además el punto decisivo tras derrotar con mucha solvencia a una Jennifer Kupcho, heroína americana el sábado precisamente en su 'fourball' ante la española.

La navarra se mostró muy segura, dominó desde los hoyos iniciales y al paso de los primeros nueve hoyos ya mandaba por tres arriba. Ciganda aguantó bien la ventaja y sentenció la victoria, y por ende la de Europa, con un 'birdie' en el hoyo 16 para ganar por 4y2.

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Antes de esa celebración, la 'rookie' Julia López, inédita en la jornada del sábado y disputar sólo un 'fourball' el viernes con Ciganda, había dado también un punto en el séptimo encuentro del domingo, batiendo también con autoridad a la estadounidense Yealimi Noh por 3y2.

Pese a lo que había en juego, la joven golfista malagueña mostró temple en un duelo que empezó perdiendo, pero que acertó a voltear tras ganar tres de los cuatro hoyos entre el 7 y el 10. La americana metió presión recortando en el 12, pero López aguantó la presión y con 'birdies' en el 15 y 16 se quedó el punto.

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