Irán asegura que desempeña un papel clave en las rutas comerciales ante el bloque BRICS

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Nueva Delhi, 13 sep (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró este domingo ante los líderes de las principales economías emergentes que Irán tiene una posición estratégica para el desarrollo de las rutas comerciales y energéticas entre los miembros de los BRICS.

"Ningún país es capaz por sí solo de resolver los desafíos del mundo actual (...) La posición geopolítica y la capacidad energética y de tránsito de la República Islámica de Irán pueden desempeñar un papel clave en el desarrollo de las rutas comerciales y energéticas entre los miembros", dijo el líder iraní en su intervención.

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Pezeshkian insistió en que la resiliencia económica del grupo "no será sostenible sin seguridad" y llamó a reforzar la autonomía del bloque frente a presiones externas, principalmente las de Estados Unidos y al "régimen sionista" de Israel contra su país.

"El pueblo de Irán ha pagado un alto precio por estas agresiones (...) No se puede hablar de derecho internacional si no se ofrece una respuesta internacional eficaz a la agresión militar, a la matanza de seres humanos y a la destrucción de sus vidas", agregó el mandatario.

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Su discurso se centró en la necesidad de compartir una defensa más fuerte en respuesta a una "demanda creciente" en un nuevo orden multipolar en el que "ningún centro de poder tenga derecho a determinar el destino de los demás".

La intervención del presidente iraní se produce tras reunirse ayer con el príncipe heredero de Abu Dabi y representante emiratí, el jeque Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, después de que los BRICS destrabaran un consenso que se preveía complejo en la firma por unanimidad de la Declaración de Nueva Delhi.

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El documento final de 140 puntos recogió ayer demandas del lado de la diplomacia iraní, como la condena explícita a los "ataques deliberados contra infraestructuras civiles e instalaciones nucleares pacíficas bajo salvaguardias completas del OIEA", en alusión a la crisis regional.

El texto respalda también la eliminación de "medidas coercitivas unilaterales" y sanciones económicas no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, y pide la adhesión de Irán a la Organización Mundial del Comercio (OMC). EFE

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