Hamás agradece a los BRICS sus "posturas positivas y de progreso" hacia Gaza

Guardar

Jerusalén, 13 sep (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás agradeció este domingo a los líderes de los BRICS sus "posturas de progreso y positivas" respecto a Gaza y la causa palestina contenidas en la Declaración de Nueva Delhi 2026.

En ese documento de 140 puntos, rubricado ayer, el bloque respaldó, entre otras cuestiones, mantener el alto el fuego y el acceso humanitario en la Franja y condenó cualquier medida coercitiva unilateral contraria al derecho internacional.

PUBLICIDAD

"Valoramos especialmente que la Declaración reafirme el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación y al retorno; su apoyo al establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén como capital; su llamamiento para que el Estado de Palestina obtenga la condición de miembro pleno de Naciones Unidas, y su firme rechazo a cualquier desplazamiento forzoso de palestinos", indicó Hamás en un comunicado.

En la Declaración de Nueva Delhi los BRICS también piden "máxima contención" ante la escalada en Oriente Medio y exigen proteger a los civiles y las infraestructuras civiles, respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados y preservar el flujo del comercio, las cadenas de suministro y la energía, sin mencionar en ese apartado a Estados Unidos ni a Irán.

PUBLICIDAD

El texto sí citó explícitamente a Israel al abordar Gaza y Líbano, donde reclamó mantener el alto el fuego, garantizar el acceso humanitario y retirar las fuerzas israelíes de los territorios libaneses en los que permanecen.

"Apreciamos el énfasis de las naciones BRICS en la necesidad de poner fin a la ocupación ilegal (...) Hacemos un llamamiento para traducir estas posiciones en medidas prácticas que contribuyan a detener y poner fin a las violaciones de la ocupación, y a permitir que nuestro pueblo ejerza su derecho a la libertad, a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado independiente", concluyó Hamás.

PUBLICIDAD

Por otra parte, en el marco de la cumbre de los BRICS, el presidente chino, Xi Jinping, lanzó una propuesta de paz de cuatro puntos para Oriente Medio y advirtió contra la fractura del orden internacional de posguerra.

Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos e Irán mantuvieron, asimismo, una reunión bilateral al margen de la cita internacional. EFE