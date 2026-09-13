España vence a China de camino a octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20

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La selección española femenina de fútbol ha ganado este domingo por 1-3 a la de China en la tercera y última jornada del Grupo F en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20, que se está disputando de Polonia, y ha aumentado su pleno de victorias para acceder ahora a octavos de final.

Con el billete ya asegurado hacia esa ronda desde jornadas previas, gracias a sus triunfos por 2-0 contra Nigeria y por un abultadísimo 11-0 frente a Nueva Caledonia, la 'Roja' acudió al ArcelorMittal Park de la ciudad de Sosnowiec con ganas de sellar del todo su liderato de grupo.

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Daniela Agote adelantó a España, transformando un penalti sobrepasado el primer cuarto de hora, y Pau Comendador allanó el triunfo marcando un doblete poco antes del descanso; en el 41' metió una volea baja con su pie diestro tras un rechace en el área rival y en el tiempo añadido hizo el 0-3 con un golazo, enviando un balón suelto a la escuadra más lejana.

El gol de Jiaxin Huang en el minuto 66 para las chinas no cambió el devenir del partido, pero sí era importante para el destino del equipo asiático en su lucha por estar entre los tres mejores terceros de grupo. Así, España concluyó líder esta ronda con nueve puntos; Nigeria terminó segunda con cuatro puntos y dejó a China tercera igualmente con cuatro.

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