El Supremo desclasifica otra investigación sobre la financiación del filme de Bolsonaro

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São Paulo, 13 sep (EFE).- Un juez de la Corte Suprema de Brasil levantó este domingo el secreto de sumario de una de las investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal de una película biográfica del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo, informaron fuentes oficiales.

El magistrado Flávio Dino desclasificó el material relacionado con la presunta trama que desvió irregularmente partidas del presupuesto federal para la producción de 'Dark Horse', el largometraje que narra la vida del exmandatario y que aún no tiene fecha de estreno.

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También, están en la mira de las autoridades algunos contratos de la Alcaldía de São Paulo y la posible relación de los investigados con el crimen organizado.

En su decisión, Dino aludió a un "sofisticado esquema de asignación y desvío de recursos públicos" con posibles vínculos "con la facción PCC (Primeiro Comando da Capital)", la banda dedicada al tráfico de drogas y armas más poderosa de Brasil y con presencia en otros países de Suramérica.

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Están bajo sospecha una treintena de personas, entre ellas el diputado Mario Frias, un popular actor que fue secretario de Cultura en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), y la empresaria Karina Ferreira da Gama, productora ejecutiva del filme.

Frias, que fue el guionista de la película, es acusado de haber enviado recursos del presupuesto a los que tiene derecho como parlamentario a una organización no gubernamental vinculada a los productores.

Las mismas sospechas pesan sobre los diputados Bia Kicis y Marcos Pollon, todos integrantes del Partido Liberal (PL), la formación que lidera Jair Bolsonaro, quien cumple en casa una pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

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La Policía Federal registró el jueves pasado 49 residencias en busca de pruebas.

La financiación irregular de 'Dark Horse' también es objeto de otra pieza en el Supremo que tiene como investigado al senador Flávio Bolsonaro, primogénito de Jair Bolsonaro y candidato presidencial del PL en las elecciones del próximo octubre.

En este caso, Flávio es investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.

Las sospechas sobre Bolsonaro hijo giran en torno a pagos millonarios del banquero Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva, supuestamente destinados a producir 'Dark Horse', en la que Jair Bolsonaro es interpretado por el actor estadounidense Jim Caviezel.

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En diversos audios, Flávio pidió 134 millones de reales (26 millones de dólares) a Vorcaro, a quien se refirió como un "hermano", para financiar el filme.

De acuerdo con la investigación, Vorcaro pagó cerca de la mitad del montante solicitado. Sin embargo, la Policía cree que ese dinero fue a parar a cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro para su beneficio personal.

El escándalo del Banco Master también ha salpicado a otras autoridades, como jueces del Supremo, exministros, directivos del Banco Central y dirigentes políticos de distintas ideologías. EFE