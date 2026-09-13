Cuba resalta la "profunda preocupación" de los BRICS por la situación en la isla

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La Habana, 13 sep (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, resaltó este domingo la declaración de la Cumbre de los BRICS que expresa la "profunda preocupación" del Grupo por la situación en la isla, a causa del recrudecimiento y efectos adversos de las medidas de bloqueo económico de Estados Unidos.

"Ese documento plasma la condena y la oposición de los países BRICS a la imposición de medidas coercitivas unilaterales que son contrarias al Derecho Internacional", señaló Rodríguez en las redes sociales, quien asiste a la cita en Nueva Delhi al frente de la representación de Cuba, en su calidad de país socio del bloque.

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El jefe de la diplomacia cubana indicó que la declaración de los BRICS subraya que las medidas de Washington "tienen implicaciones negativas de gran alcance para los derechos humanos, incluidos los derechos al desarrollo, la salud y la seguridad alimentaria, de la población general de los Estados".

Y que "hace un llamado a la eliminación de tales medidas ilícitas, que menoscaban el Derecho Internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas".

Rodríguez indicó ante los BRCS que esas medidas de EE.UU. son "el castigo colectivo contra el pueblo cubano. Sus efectos indiscriminados y de carácter humanitario resultan incalculables, y provocan gran sufrimiento a las familias cubanas. Es el instrumento escogido para conseguir el cambio de régimen".

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Asimismo, acusó a Washington de aplicar "un genocidio silencioso que cobra vidas" con el fin de "provocar daños humanos, sufrimiento y angustia es el objetivo de esta política cruel y deliberadamente diseñada".

Rodríguez afirmó que en los últimos años, el bloqueo económico, comercial y financiero de los EE.UU. contra Cuba se ha reforzado "a niveles sin precedentes".

En ese sentido citó las órdenes ejecutivas estadounidenses del 29 de enero y el 1º de mayo de 2026, que han instaurado un cerco energético contra Cuba, que considera equivale a "un bloqueo naval y constituye un acto de guerra", según el Derecho Internacional.

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"El Gobierno de EEUU trata de justificar sus acciones agresivas contra Cuba con el burdo pretexto de que la Isla es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de la superpotencia militar nuclear, económica y tecnológica", recalcó.

Además, denunció que las "sanciones secundarias" aplicadas por EE.UU. han causado la "disrupción violenta" de las cadenas de suministros, así como las amenazas a las compañías navieras que han provocado, según él, la parálisis en diversos puertos del mundo de 7.000 contenedores contratados y pagados con alimentos, medicinas y dispositivos médicos.

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El ministro cubano hizo referencia a la sesión abierta de la Cumbre en la que señaló "el potencial" del Grupo "de ser un factor de paz y seguridad para todos, desarrollo, justicia y progreso del Sur Global, indispensable para construir un nuevo orden internacional multilateral, equitativo y democrático, basado en la igualdad soberana de los Estados y en el Derecho Internacional".

Sobre sus actividades en el marco de la reunión del bloque, el canciller cubano indicó que mantuvo encuentros con sus homólogos de Brasil, Mauro Vieira; de la India, Subrahmanyam Jaishankar; e Irán, Abbas Araghchi; así como con el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.

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Cuba padece un profunda crisis económica desde hace seis años, con prolongados apagones, escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial, acentuadas por debilidades estructurales y la política estadounidense de "máxima presión". EFE