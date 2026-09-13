El ministro de Cultura israelí pide retirar la nacionalidad a autores de un documental sobre muertes en Gaza

Guardar

El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, ha pedido este domingo retirar la nacionalidad a Yuval Abraham y Rachel Szor por "traición" por su premiado documental 'NAZA', que trata sobre el uso de la inteligencia artificial por parte del Ejército israelí para matar civiles en la Franja de Gaza.

"El abrasador odio por sí mismos de los productores, que quieren hacer daño a su patria por el aplauso de los antisemitas del mundo, es inconcebible y es una traición al país", ha afirmado Zohar en un comunicado.

PUBLICIDAD

Por ello, "como ministro de Cultura, voy a actuar inmediatamente para revocar la ciudadanía israelí a estos despreciables directores por traicionar al país", ha añadido.

'NAZA' ha logrado el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia en la 83ª edición de este prestigioso festival de cine. Su título hace referencia al acrónimo eufemístico que utilizan los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que se espera que mueran en un ataque aéreo.

PUBLICIDAD

Abraham y Szor ya codirigieron junto a los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal la película 'No Other Land' (2024), que ganó el Oscar al mejor largometraje documental.