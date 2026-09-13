EEUU asegura que tanto Ucrania como Rusia quieren resolver el conflicto

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El enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, ha asegurado este sábado que tanto Ucrania como Rusia están comprometidas a encontrar una salida al conflicto y que solo falta "encontrar la fórmula adecuada" para avanzar en las negociaciones de paz.

"Estamos muy comprometidos con encontrar una solución (para resolver el conflicto), y el presidente (Donald) Trump también lo está. Steve Witkoff, enviado especial del presidente y yo, también. Por lo que hemos visto y oído, el presidente Volodimir Zelenski está muy comprometido, y el presidente Vladimir Putin también", ha declarado Kushner por vía telemática en la conferencia de Estrategia Europea de Yalta, celebrada en la capital ucraniana, según declaraciones recogidas por la agencia TASS.

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Asimismo, el yerno del presidente Donald Trump ha subrayado la importancia de aprovechar la coyuntura adecuada para cerrar las negociaciones tras la elaboración de un plan de paz, advirtiendo de que el éxito del acuerdo requerirá el compromiso de ambas partes.

"Hay que haber realizado una consulta detallada con las partes, definir cómo será el acuerdo y luego generar o encontrar el impulso necesario", ha afirmado.

Sin revelar detalles sobre el estado de unas negociaciones que parecen estancadas, Jared Kushner ha advertido de que la falta de sintonía puede hacer fracasar el proceso: "Si se ha trabajado con las dos partes pero no se ha generado el impulso, entonces no se encuentra la oportunidad y no se logra", ha resaltado.

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Aún así, el enviado especial estadounidense se ha mostrado optimista de cara al futuro y se ha propuesto, junto a Witkoff, "encontrar la fórmula adecuada que, con suerte, funcione para todos y permita avanzar" tras más de cuatro años de conflicto.

Kushner y Witkoff visitaron Moscú el pasado 5 de septiembre, cuando fueron recibidos por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Al día siguiente, se reunieron con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev. Asimismo, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov declaró que Putin y Trump mantuvieron una conversación telefónica el 8 de septiembre.

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De momento se mantiene sobre la mesa la posibilidad de que se celebre el primer encuentro cara a cara entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante la cumbre del G20 anunciada para los días 15 y 16 de diciembre en Miami (Estados Unidos). Sin embargo, el Kremlin ha asegurado que todavía no se ha discutido la opción de que Putin viaje a la cita norteamericana.