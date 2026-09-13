Claudia Rodríguez sobre la visibilidad del autismo de su hijo: "Lo hicimos porque así lo sentimos"

Claudia Rodríguez posando en el photocall de Tag Heuer EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Claudia Rodríguez fue una de las invitadas al exclusivo evento de Fórmula 1 de Tag Heuer, celebrado en el Club Metrópolis con motivo del Gran Premio de España, donde atendió a los medios y habló de su nueva vida en Madrid junto a Marc Cucurella. La pareja afronta con ilusión esta nueva etapa tras el fichaje del futbolista por el Real Madrid, aunque reconoce que el traslado está suponiendo todo un reto para toda la familia:"Se lleva de la mejor manera porque no queda otra", confesaba al ser preguntada por la mudanza. La influencer reconoce que no está siendo sencillo, especialmente porque no se trata únicamente de cambiar de ciudad: "Son muchas cosas. Es un cambio grande, no lo parece, porque lo intentas llevar de la mejor manera, pero son muchas cosas, sobre todo para los peques". Afortunadamente, asegura que sus hijos se están adaptando muy bien, algo que está haciendo que todo sea mucho más fácil: "Cuando se hace todo con ilusión y con ganas, también es siempre más fácil. Lo estamos llevando bien, muy bien. Con calma, pero bien", explicaba.

La joven también ha comenzado a integrarse en el nuevo entorno del futbolista y ya ha conocido a algunas de las parejas de sus compañeros del club, que le han recibido con los brazos abiertos: "Conozco a algunas chicas ya del club, maravillosas", aseguraba, reconociendo que todavía no ha tenido demasiado tiempo para conocerlas en profundidad. Entre ellas todavía no se encuentra Ester Expósito, pareja de Kylian Mbappé, a quien le encantaría conocer. Sobre ellos, Claudia lo tiene claro: "Me encanta, son los dos guapísimos, hacen un parejón".

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Por otro lado, se ha mostrado especialmente agradecida por el cariño que recibe desde que ella y Cucurella decidieron compartir públicamente parte de su experiencia familiar relacionada con el autismo de su hijo: "Lo hicimos porque así lo sentimos y aparte de que al final das visibilidad y puedes ayudar a mucha gente", explicaba. Asegura que son frecuentes los encuentros con otras familias que se acercan para compartir experiencias y recomendaciones, algo que considera muy enriquecedor. En esta nueva etapa, además, tiene claro quién es su principal apoyo: Marc. "Al final somos un equipo y yo creo que sin él o sin mí cojeamos, flaqueamos. Es que es la realidad, somos un equipo fuerte", sentenciaba.