City Torque, Mineiro, Sao Paulo y Santa Fe necesitán fútbol y goles para pasar a semis

Guardar

Hernán Bahos Ruiz

Redacción Deportes, 13 sep (EFE).- City Torque, Atlético Mineiro, Sao Paulo y Santa Fe necesitarán esta semana buen fútbol y goles para inclinar la balanza y avanzar a las semifinales de la edición 25 de la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

El comienzo de la fase de cuartos de final, la semana pasada, dejó en mejor posición a Cienciano, Santos, Boca Juniors y Vasco da Gama.

Remontar con creces una diferencia idéntica de 2-0 es el desafío urgente que tienen Atlético Mineiro este miércoles y City Torque el próximo jueves.

La ventaja invisible aparente que tienen para esta semana el equipo brasileño y el uruguayo radica en que sus partidos de vuelta se jugarán en casa, Atlético Mineiro en Belo Horizonte y Montevideo o City Torque en la capital uruguaya.

PUBLICIDAD

Sin confiarse de la cómoda ventaja, la consigna del Santos que lidera Neymar y el sorprendente Cienciano de Cusco es similar: jugar con la necesidad del rival.

Pero hay más, el equipo que hizo mundialmente célebre Pelé, cuenta en la actualidad no solo con el 10 Neymar. También con el máximo goleador del torneo, Gabriel Barbosa 'Gabigol', líder de la clasificación de anotadores con 5.

Y Torque, si bien tiene en sus filas a Salomón Rodríguez, otro líder goleador con 5, no puede perder de vista que el sorprendente Cienciano, campeón de la segunda edición de la Sudamericana en 2003, tiene al ecuatoriano Carlos Garcés como aspirante serio al título de máximo artillero con 4.

PUBLICIDAD

La serie entre Atlético Mineiro y Santos condenará a la eliminación a uno de los cuatro equipos brasileños involucrados en esta instancia, pero no significa que los otros dos estén libres de riesgos.

Sao Paulo, campeón de la versión de 2012, cayó por 1-0 en su excursión a la cancha de Boca Juniors el 8 de septiembre pasado, y 7 días después buscará cambiar la historia en su estadio.

Aunque el partido del martes pasado en Bogotá terminó sin goles, el mal sabor de boca quedó instalado en Independiente Santa Fe por no haber podido sacar ventaja en los 2.640 metros de altitud al cuarto equipo brasileño en cuartos, Vasco da Gama, que el martes espera cerrar la serie a su favor en Rio de Janeiro.

PUBLICIDAD

El Santa Fe colombiano, campeón en 2015, el City Torque uruguayo y el Cienciano peruano constituyen la resistencia a la tradicional hegemonía de equipos argentinos y brasileños en las instancias decisivas del torneo.

Como hecho excepcional, apenas Boca Juniors es el único argentino que ha llegado a la fase de los 8 mejores del torneo, del que fue campeón en 2004 y 2005.

- Clasificación de goleadores:

Con 5: Gabriel 'Gabigol' Barbosa, Rodrigo Contreras (ARG-Millonarios) y Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque).

Con 4: Carlos Garcés (ECU-Cienciano) y Adson (Vasco da Gama)

- Partidos de vuelta de los cuartos de final:

15.09: Vasco da Gama (BRA) - Santa Fe (COL) Ida: 0-0

15.09: Sao Paulo (BRA) - Boca Juniors (ARG) Ida: 1-0

16.09: Atlético Mineiro (BRA) - Santos (BRA) Ida: 2-0

17.09: City Torque (URU) - Cienciano (PER) Ida: 2-0

EFE

hbr

(foto)