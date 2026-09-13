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Al menos un muerto y tres heridos tras un ataque a un buque mercante iraní en las inmediaciones de Ormuz

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Un buque mercante iraní ha sido alcanzado a primera hora de este domingo en las inmediaciones de la isla de Hengam y la costa de Shib Deraz, en la isla de Qeshm, en un incidente que ha dejado al menos un muerto y tres heridos, según ha informado la cadena estatal iraní IRIB.

Las autoridades locales han confirmado la colisión a través del gobernador de de Qeshm, Amir Teymouri, quien ha precisado que la embarcación ha sido atacada alrededor de las 5.00 horas (hora local) en la zona comprendida entre la isla de Hengam y la costa de Qeshm.

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"Un buque mercante ha sido atacado hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, en la zona situada entre la isla de Ormuz y la costa de Shib Deraz en la isla de Qeshm. En este incidente, una persona ha fallecido y tres han resultado heridas", ha matizado Teymouri, citado por la cadena iraní.

Este incidente se produce horas después de que la Oficina de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) haya alertado de que un buque que atravesaba el estrecho de Ormuz ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido, aunque se desconoce si estos dos eventos guardan relación.

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Ante el incidente, la oficina británica ha recomendado a las embarcaciones que operen en la zona que extremen las medidas de precaución y que comuniquen cualquier comportamiento o actividad que consideren sospechosa mientras las autoridades llevan a cabo las correspondientes investigaciones.

La advertencia se produce después de que la UKMTO alertara el pasado 12 de julio de que el nivel de riesgo para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz continuaba siendo "grave".

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