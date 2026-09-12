Xi se reúne con Modi en Nueva Delhi en su primera visita a la capital india en siete años

Guardar

Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron este sábado al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, en un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales iniciada en 2024.

"Agradezco el apoyo y la cooperación de China durante la presidencia india de los BRICS. Ahora tenemos la oportunidad de debatir sobre la cooperación bilateral. Una vez más, bienvenido a la India", afirmó Modi en la reunión, en la que participaron también los ministros de Exteriores de India, S. Jaishankar, y China, Wang Yi.

PUBLICIDAD

El encuentro reunió a los líderes de dos de los principales miembros del bloque horas después de que los BRICS adoptaran por unanimidad una declaración conjunta de 140 puntos sobre asuntos políticos, económicos y de seguridad internacional.

Xi Jinping, que aterrizó esta misma jornada en Nueva Delhi en su primera visita a la India en siete años, destacó la importancia de la relación bilateral y defendió profundizar la cooperación.

"La parte china siempre contempla y desarrolla sus relaciones bilaterales desde una perspectiva estratégica y a largo plazo. Aunque las condiciones nacionales de ambos países son diferentes, podemos comprendernos, apoyarnos, impulsarnos mutuamente y desarrollarnos de manera conjunta", declaró Xi.

El presidente chino recordó además que esta es su segunda visita a Nueva Delhi en doce años, después de la visita de Estado que realizó a la India en 2014.

"Frente a la compleja situación internacional, China y la India, como los dos países más poblados del mundo y miembros clave del Sur Global, asumen responsabilidades fundamentales", añadió.

El encuentro llega menos de tres semanas después de que representantes especiales de ambos países celebraran en Pekín una nueva ronda de negociaciones fronterizas y acordaran abrir dos canales militares adicionales y reforzar la cooperación en comercio fronterizo y ríos transfronterizos.

PUBLICIDAD

Pese al restablecimiento de vuelos directos y la flexibilización de visados tras las cumbres previas de Kazán (2024) y Tianjin (2025), ambos países mantienen elevados despliegues militares en la línea de control y restricciones indias sobre las inversiones chinas.

La reunión se produce en medio de una gradual normalización de las relaciones tras el enfrentamiento militar de 2020 en el valle de Galwan, en la frontera del Himalaya, que dejó 20 soldados indios y cuatro chinos muertos y provocó la peor crisis diplomática entre ambas potencias en décadas.

PUBLICIDAD