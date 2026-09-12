Indonesia pide "unidad" en la cumbre de los BRICS para fortalecer la autosuficiencia

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- El presidente indonesio, Prabowo Subianto, pidió este sábado "unidad" en la cumbre de los BRICS, que se celebra en Nueva Delhi, para fortalecer la autosuficiencia de cada país miembro y evitar así el "dictado de las potencias".

"No queremos que una o dos potencias específicas nos dicten qué hacer. Debemos ser resilientes y, así, seremos verdaderamente autosuficientes. Hemos fortalecido nuestros cimientos para mantener la paz y generar confianza", declaró el presidente de Indonesia, el único país del Sudeste Asiático miembro de los BRICS.

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Prabowo agradeció a las naciones fundadoras del bloque que permitieran la incorporación de Yakarta en enero de 2025 y urgió a la unidad de estas economías emergentes para "satisfacer" las necesidades de su población.

"Al unirnos, nos hacemos más fuertes. La fortaleza siempre comienza en casa, con nuestra propia gente: mediante nuestra capacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias, garantizar el suministro de energía, educación y oportunidades. Así es como construimos una nación resiliente y autosuficiente", afirmó.

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Entre las propuestas, el líder indonesio subrayó la cooperación en sectores estratégicos como el energético, concretamente mediante la mejora de la conectividad de los sistemas energéticos y la resiliencia energética interregional.

"La energía es un claro ejemplo. Estamos conectando nuestros sistemas energéticos y reforzando la seguridad energética en todas nuestras regiones para impulsar nuestras economías y construir una resiliencia sostenible", remarcó Prabowo.

La reunión de los BRICS llega con un contexto internacional especialmente tenso por la guerra entre Irán y Estados Unidos, la inestabilidad del comercio global y el intento del bloque de reforzar mecanismos propios de cooperación económica, financiera e institucional.

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El bloque reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Los líderes de los BRICS acordaron este sábado pedir máxima contención ante la escalada en Oriente Medio, preservar el flujo del comercio y la energía y rechazar las sanciones unilaterales contrarias al derecho internacional, en la Declaración de Nueva Delhi adoptada por unanimidad durante la primera jornada de la cumbre. EFE

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