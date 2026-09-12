Estados Unidos y Francia prometen la final más igualada

Guardar

Berlín, 12 sep (EFE).- Estados Unidos y Francia competirán este domingo por el oro mundial en la que promete ser la final más igualada de las últimas ediciones de la Copa del Mundo FIBA. Tras caer por tan sólo un punto en los Juegos Olímpicos de París, Francia llega con serias opciones de revancha después de completar un torneo intachable.

El ‘Team USA’ se presenta a su quinta final consecutiva y la trigésima de su historia acumulando 35 victorias seguidas en torneos mundiales.

PUBLICIDAD

Si bien, pese a la superioridad mostrada ante rivales como Hungría en cuartos, el equipo de Kara Lawson estuvo contra las cuerdas ante Italia (52-55) y ante España en las semifinales (66-76).

Por su parte, Francia ha vencido a todos sus rivales por ventajas superiores a 20 puntos, siendo su última víctima Alemania, que poco pudo hacer ante una enorme Gabby Williams que se marchó hasta los 31 de valoración.

Ambos equipos ofrecerán la reedición de la final olímpica de París en la que la propia Williams pudo forzar la prórroga pero anotó un tiro de dos en lugar de un triple para el 66-67 final.

Dos años después de aquella cita, Francia mantiene el mismo bloque y jugadoras como Leila Lacan o Dominique Malonga han dado un paso adelante hasta convertirse en fijas en la rotación de Toupane.

Por su parte, el ‘Team USA’ presenta una nueva cara con las llegadas de Caitlin Clark, Paige Bueckers y Angel Reese. Una vez más, el equipo de Lawson echará en falta a la jugadora más determinante del plantel, una A’ja Wilson que precisamente fue desequilibrante en el Bercy Arena con 21 puntos y 13 rebotes para 25 de valoración.

PUBLICIDAD

Pese a que la historia dicta que Estados Unidos es la gran favorita para llevarse el oro, lo cierto es que Francia llega por delante en porcentajes de anotación. En concreto, Las 'Bleues’ son el mejor equipo con diferencia desde el triple con un 44,2 % de media tras cinco encuentros.

El equipo norteamericano domina el apartado reboteador pero Francia mantiene un mejor desempeño en asistencias y sobre todo en robos, donde Gabby Williams sigue demostrando porque es la mejor defensora de la Euroleague Women con casi tres intercepciones por encuentro.

PUBLICIDAD

El balance histórico es claramente favorable al ‘Team USA’ y es que de 13 encuentros, Francia sólo ha conseguido imponerse en una ocasión hace 55 años en la ronda preliminar de la Copa del Mundo de 1971.