Quique Rangel, bajista de Café Tacvba, y Mike Sandoval dan música al clásico ‘Metrópolis’

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David Álvarez

Ciudad de México, 12 sep (EFE).- Cuando al bajista de Café Tacvba, Quique Rangel, y al contrabajista Mike Sandoval les ofrecieron musicalizar Metrópolis (1927) para la inauguración de la edición 25 del Festival de Cine Alemán en México, no dudaron en tratar de ofrecer una versión única para aquellos que asistan al evento el próximo 24 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

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Casi 100 años después de su estreno, Rangel y Sandoval pondrán sonido, con su proyecto '2 Contrabajos', al mayor clásico del séptimo arte alemán junto a la vocalista y compositora de Hello Seahorse!, Denise Gutiérrez, un reto con el que el miembro del grupo de rock alternativo folclórico mexicano sale de su rutina diaria.

“Con mi grupo sé cómo va a empezar y cómo van a terminar las canciones que la gente ya conoce. A veces tocamos versiones o variaciones alargadas, pero este proyecto es otra cosa. Es una búsqueda de otros caminos en los que poder perderse”, explica Rangel, en entrevista con EFE.

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A través de '2 Contrabajos', Rangel pretende llevar la música a otras artes interdisciplinarias en las que, presumiblemente, el consumidor no espera encontrarse con música en directo que interactúe con la obra, como, por ejemplo, una exposición en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la Ciudad de México.

En su trabajo no solo pretenden “hacer sonidos musicales”, sino que, mediante diferentes técnicas, utilizan “los ruidos” que pueden hacer con sus bajos y contrabajos para llegar incluso a “hacer percusión”.

Para esta ocasión especial, en la que por primera vez instrumentalizan una película en directo, los dos músicos se muestran expectantes por cómo les recibirá un público que, generalmente, no habla o vitorea durante una proyección y que está acostumbrado a acudir a una sala para ver a su actor favorito y no a su grupo musical predilecto.

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“Nos emociona mucho este experimento, no sabemos qué va a pasar esa noche, aunque sepamos a dónde queremos llegar. Quique me dijo algo el otro día: ‘Estando allí, que no nos gane el público, que no nos desconcentren’. Me pareció chistoso, porque el que llena estadios es él”, bromea Sandoval.

Música en el cine

Aunque sea su primera vez en directo, Rangel y Sandoval ya saben lo que es poner música a una película, concretamente a Ciudad de Muertos (2026), del director mexicano José Manuel Cravioto, que el próximo octubre será proyectada en el Festival de Cine de Sitges.

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“El acercamiento al cine es otra cosa, trabajar entre bambalinas y ver el cableado nos ha cambiado la perspectiva, aunque nuestro trabajo no es muy diferente”, reconoce Rangel.

Para la cinta, basada en la vida del fotógrafo de nota roja Enrique Metinides, los dos artistas “improvisaron y compusieron delante de la pantalla” en un proyecto que desean y creen que se estrenará pronto este año.

A pesar de haber imaginado en un inicio hacer más trabajos para galerías de amigos artistas, los miembros de 2 Contrabajos parecen haberle agarrado el gusto al cine y esperan que haya más funciones de su interpretación del clásico de Fritz Lang.

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“Se nos antoja mucho hacer más, pero eso ya es cosa de nuestro representante y el festival”, confiesan divertidos ante la posibilidad de seguir ligados al proyecto.

El Festival de Cine Alemán se extenderá hasta el próximo 3 de octubre en sedes como el Goethe-Institut de México, que celebra 60 años, y la Cineteca Nacional. Ambas instituciones acogerán más de 27 estrenos, algunos de los cuales fueron presentados previamente en el Festival Internacional de Cine de Berlín. EFE

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(foto)