Agencias

Pablo Barrios sufre una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha

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El Atlético de Madrid ha informado de que su futbolista Pablo Barrios, de 23 años, sufre una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha, por lo que seguro "no estará disponible" para enfrentarse este domingo (21:00 horas) en San Sebastián a la Real Sociedad, en un partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

"El centrocampista madrileño acabó con molestias tras el partido disputado en Anfield ante el Liverpool y se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club que han confirmado la lesión", señaló este sábado la entidad colchonera en su página web.

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"El '8' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", concluyó la nota de prensa.

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