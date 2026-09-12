Le Pen pide que se aclaren las "circunstancias exactas" del descarrilamiento de un tren en noroeste de Francia

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La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha reclamado este sábado que se aclaren las "circunstancias exactas" del descarrilamiento de un tren regional en Cléon, en el noroeste de Francia, que deja 44 heridos, incluida una joven de 18 años en estado grave.

"El accidente ocurrido en la línea TER entre Caen y Rouen es un suceso de especial gravedad, que suscita legítimamente emoción, inquietud y numerosas preguntas", ha afirmado la líder de la ultraderecha francesa en un mensaje en redes sociales en el que se ha solidarizado con los heridos y sus familiares.

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A renglón seguido, Le Pen ha subrayado que un accidente "tan poco frecuente como grave", "no puede dejar lugar a dudas", por lo que ha incidido en que se arroje luz sobre las causas del incidente.

"La seguridad de los viajeros y del personal de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) exige que se aclare por completo las circunstancias exactas en las que se produjo", ha subrayado.

Al menos 44 personas han resultado heridas este viernes, una de ellas en estado grave, tras el descarrilamiento parcial de un tren regional.

El ministro de Transportes francés, Phillipe Tabarot, había informado a través de sus redes sociales del descarrilamiento del tren, que transportaba 180 pasajeros entre las localidades de Tourville y Saint-Aubin-lès-Elbeuf, situando en una veintena la cifra de personas heridas. Posteriormente se ha elevado hasta 44 el balance total, incluyendo una joven de 18 años en estado grave.

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