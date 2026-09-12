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La Policía de Guatemala levanta los bloqueos en carreteras en las protestas por el precio del combustible

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La Policía de Guatemala ha anunciado que ha logrado levantar los bloqueos impuestos por manifestantes en vías de entrada y de salida de la capital, Ciudad de Guatemala, en la protesta por el auge del precio del combustible, que ha derivado en disturbios y choques con las autoridades.

"Misión cumplida. Se restableció la circulación en todo el país. Las carreteras se encuentran libres de bloqueos, permitiendo a los guatemaltecos continuar su camino", ha informado la Policía guatemalteca en un comunicado en redes sociales.

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De todos modos ha llamado a circular "con precaución" y siempre siguiendo las indicaciones de los agentes de seguridad.

Tras bloqueos que han derivado en choques violentos con agentes de Policía, las autoridades han señalado la infiltración de pandillas y estructuras del crimen organizado.

Así, han confirmado la detención de al menos 150 personas por bloqueos en la vía y alteraciones del orden público en choques con los agentes, a los que "lanzaban piedras y demás objetos contundentes".

Estas protestas se viene produciendo durante toda la semana, con bloqueos en las principales rutas del país y, en las últimas jornadas en las vías de salida e ingreso a la capital.

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