La Fiscalía francesa descarta por ahora un atentado en el accidente de tren del viernes

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París, 12 sep (EFE).- La Fiscalía francesa descartó "en este momento" de la investigación que el accidente de tren sucedido el viernes en una línea regional del norte de Francia haya sido un atentado, como han denunciado ciertos responsables políticos.

"En este momento, ningún elemento permite hablar de un acto 'malintencionado' cometido con la intención deliberada de hacer descarrilar el tren, y menos aún de un 'atentado'", señaló el fiscal de Ruán, Sébastien Gallois.

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Ha habido responsables políticos que han hablado de un atentado, entre ellos el alcalde de Niza, Éric Ciotti, aliado a la ultraderecha de Marine Le Pen.

El presidente de la región de Normandía -donde se produjo el siniestro-, Hervé Morin, también dio a entender una internacionalidad y aseguró que "una barra de hierro de unos 300 kilos de peso no llegó allí (a la vía) por casualidad".

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De momento, las investigaciones apuntan a un acto malintencionado, una figura jurídica que abarca en Francia desde el sabotaje hasta los actos vandálicos.

Gallois señaló que "se ha incautado la caja negra del tren" y detalló que se ha requerido a un perito judicial para esclarecer las circunstancias del accidente. El conductor del tren TER dio negativo en todos los análisis toxicológicos a los que se sometió.

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En el accidente, 44 personas resultaron heridas. Una de ellas, una mujer de 18 años, ingresó en estado muy grave, pero su vida no corría hoy peligro, mientras otras cinco seguían hospitalizadas, señaló en X el ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot.

El siniestro ocurrió a las 19:45 horas (17:45 GMT) del viernes entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura del municipio de Cléon, en el departamento de Seine-Maritime (noroeste), en la ruta entre Ruán y Caen.

En declaraciones al canal público Ici, uno de los viajeros, identificado como Louis, de 24 años, contó que, al principio, notó unas sacudidas que sintió como normales, pero "a los dos o tres segundos se volvió cada vez más fuerte".

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"Ya no me sostenía en mi asiento, tuve que agarrarme al asiento de adelante. Empezamos a descarrilar, las ventanas explotaron parcialmente, sobre todo en la parte delantera del vagón. Las piedras de la vía salieron volando por todo el vagón. Había cristales rotos por todas partes (...) Todavía estoy temblando", relató. EFE