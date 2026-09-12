Farage discrepa con Trump sobre la reunificación de Irlanda

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El líder del partido ultraderechista Reform UK, Nigel Farage, ha criticado las palabras el presidente estadounidense, Donald Trump, en apoyo a la reunificación de Irlanda, "orgullosa parte del Reino Unido".

"Irlanda del Norte es una parte orgullosa e integral del Reino Unido. La gente de Irlanda del Norte ni quiere un referéndum ni una unificación. Estoy en desacuerdo con el presidente Trump", ha apuntado Farage en un mensaje publicado en redes sociales.

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En la misma línea, los partidos unionistas norirlandeses han rechazado la posibilidad de una reunificación con Irlanda. "El presidente Trump sabe mejor que la mayoría que las elecciones cuentan. El futuro constitucional de Irlanda del Norte lo decidirá la gente de Irlanda del Norte, no las declaraciones desde Londres, Dublín ni Washington", ha declarado el líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Gavin Robinson. "Irlanda del Norte forma parte de Reino Unido porque es el acuerdo democrático de su gente", ha remachado.

Desde Voz Unionista Tradicional han recordado que Trump "no es el primer presidente estadounidense que se inmiscuye en los asuntos que no le atañen". "Irlanda del Norte no es un peón en la guerra de Trump con Reino Unido. Nuestro futuro constitucional no depende de él ni de ningún otro dignatario extranjero", según el líder de TUV, Jim Allister.

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Para el líder del Partido Unionista del Ulster, Jon Burrows, Trump "tiene derecho a expresar su punto de vista sobre el futuro constitucional de cualquier otro país como cualquier persona del mundo, pero la única voluntad que cuenta es la de la gente de Irlanda del Norte". "Es el principio de consentimiento, convertido en ley a través del Acuerdo de Belfast", ha recalcado.

Trump ha declarado desde Dublín que le "encantaría" ver una unificación de la isla, aunque ha reconocido que Reino Unido tendría "algo que decir".