Camilo, Ricky Martin, Chuwi, Álvaro Díaz y Alex Campos, entre los estrenos latinos

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Miami (EE.UU.), 12 sep (EFE).- El colombiano Camilo publicó su quinto álbum, 'Para cuando sean mayores', y el puertorriqueño Ricky Martin regrabó seis de sus éxitos en 'ReVivo', en una semana de estrenos de música latina que completan la bachata de Chuwi, el urbano alternativo de Jota Rosa y el pop cristiano de Alex Campos.

El colombiano Camilo publicó el miércoles 'Para cuando sean mayores', su quinto álbum de estudio, 13 canciones nacidas de la necesidad de recuperar a su niño interior tras ser padre. Está pensado como un encargo a sus hijas, Índigo y Amaranto, para cuando crezcan, y va del pop a la marimba del Pacífico colombiano.

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El puertorriqueño Ricky Martin publicó 'ReVivo', un EP de seis canciones en el que rehace temas de su carrera con artistas de otras generaciones: los mexicanos Carín León, Christian Nodal y Grupo Frontera, la argentina TINI junto con Los Ángeles Azules y el brasileño Luan Santana, que canta en portugués. Lo encabeza 'Asignatura pendiente', que le escribió Ricardo Arjona y que publicó en 2003, ahora a dúo con Kany García.

El cuarteto puertorriqueño Chuwi estrenó 'Bashiata', una bachata sobre el cansancio del trabajo y la presión de mantenerse al día, que pregunta qué queda de una vida definida por producir. El grupo, de Isabela y formado en 2019 por los hermanos Aldarondo y un amigo de la familia, salió de la isla con 'Weltita', el tema que grabó con Bad Bunny para 'Debí tirar más fotos' (2025).

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El puertorriqueño Jota Rosa estrenó 'Detective' con su compatriota Álvaro Díaz, un urbano alternativo con matices de pop sobre quien busca señales en una relación que se enfría. Es la primera vez que usa su propia voz: lleva casi una década escribiendo y produciendo para Bad Bunny, Selena Gómez, Rauw Alejandro, Feid, Young Miko y J Balvin. El tema abre su proyecto 'Un pajarito me dijo?'.

El colombiano Alex Campos, cinco veces ganador del Latin Grammy, estrenó 'Aquí estoy' el jueves 10 de septiembre, el día que de su cumpleaños 50. Canta desde el cansancio y desde los momentos en que la fe se quiebra, con una guitarra acústica de acentos andinos que sostiene casi todo el tema. Es el tercer adelanto de un álbum del mismo nombre que sale en febrero de 2027 y cuya portada reproduce su tarjeta de identidad colombiana de niño.

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El dúo mexicano Cachirula & Loojan estrenó 'Para lxs dos', un reguetón sobre sentirse atraído por dos personas a la vez y tener que decidir sabiendo que alguien va a salir herido. La pareja se formó en las fiestas nocturnas y las raves de la Ciudad de México, publicó los dos discos de 'Sexolandia' y este año debutó en el festival Coachella.

El ecuatoriano Jombriel estrenó 'TRAVIS SCOTT' con su compatriota JØTTA, un dancehall de percusión y bajos pesados cuyo estribillo repite el nombre del rapero estadounidense hasta convertirlo en el gancho. Jombriel, de 23 años y nacido en Esmeraldas, se dio a conocer con 'Parte & choke' y suma más de 1.100 millones de reproducciones en Spotify. EFE

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(foto)