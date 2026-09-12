Antonelli también lidera el último libre en el Madring

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Madrid, 12 sep (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato-, que lo había sido en los entrenamientos del viernes, también fue el más rápido este sábado, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en el tercer y último libre del Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid, que alberga el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno.

En su mejor vuelta, Antonelli -el líder más joven de la historia- cubrió los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 32 segundos y 797 milésimas, 166 menos que Leclerc; y con 189 respecto al australiano Oscar Piastri, que marcó el tercer tiempo de la sesión, al igual que los anteriores, con el neumático blando. EFE

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