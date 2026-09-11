Seúl expresa su inquietud a Irán por la guerra en O. Medio mientras evalúa enviar tropas

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Seúl, 11 sep (EFE).- Corea del Sur expresó este viernes a Irán su preocupación por la guerra en Oriente Medio, mientras el país asiático estudia un posible despliegue militar en la zona bajo la presión de EE.UU., y tras las advertencias de Teherán sobre "graves consecuencias" si Seúl decide involucrarse en el conflicto.

El canciller surcoreano, Cho Hyun, "expresó su profunda preocupación por la reciente situación en Oriente Medio" durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país asiático.

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En la llamada, realizada según Seúl por solicitud de Araghchi, Cho reiteró su posición a favor de garantizar el tránsito libre y seguro de todos los buques por el estrecho de Ormuz. Por su parte, el canciller iraní expuso la posición del país persa sobre la actual situación en Oriente Medio, dijo el ministerio. Ambos acordaron mantener una comunicación continua.

La llamada se produce mientras Corea del Sur evalúa una posible contribución militar al estrecho de Ormuz ante las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

La cartera de Defensa surcoreana envió recientemente un equipo de inspección a Emiratos Árabes Unidos para evaluar la situación, así como las condiciones de seguridad cerca del estrecho de Ormuz.

El grupo regresó este jueves a Corea del Sur, según dijeron fuentes anónimas a la agencia local de noticias Yonhap, y presentará sus resultados de la misión al Consejo de Seguridad Nacional.

El portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, advirtió este lunes en un mensaje en coreano en la red social X de "graves consecuencias" si Corea del Sur participa en operaciones militares en Ormuz, que Teherán consideraría apoyo directo a la parte responsable de la "agresión". EFE

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