El presidente de Irán viaja a Nueva Delhi para participar en la cumbre de los BRICS

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Teherán, 11 sep (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, viajó este viernes a Nueva Delhi para participar en la cumbre de los BRICS, marcada por la guerra entre Irán y Estados Unidos y la inestabilidad comercial global.

Antes de partir de Teherán, Pezeshkian afirmó que “el objetivo principal de la creación de BRICS ha sido contrarrestar el unilateralismo”, en una referencia a Estados Unidos, país con el que se encuentra en guerra Irán en estos momentos, informó la agencia estatal IRNA.

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El mandatario iraní mantendrá un encuentro con su homólogo indio, Narendra Modi, tras la reunión que mantuvieron el pasado 31 de agosto en Biskek (Kirguistán), al margen de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

La cumbre de los países emergentes llega marcada por el estallido de la guerra en Oriente Medio en febrero, las sanciones económicas impuestas por EE. UU. a varios de sus miembros, y la inestabilidad comercial global.

En los últimos días se ha intensificado el conflicto entre Estados Unidos e Irán, con ataques iraníes y estadounidenses contra petroleros y otros buques en el estrecho de Ormuz que han vuelto a disparar el precio del crudo.

Se trata de la primera cumbre de líderes de BRICS desde que EE. UU. e Israel lanzaran ataques contra Irán a finales de febrero, desatando un conflicto regional que sigue activo y que ha causado caos en los mercados energéticos globales debido a las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

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Este viernes ya se encuentran en Nueva Delhi los ministros de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira; Etiopía, Gedion Timothewos, y Burundi, Edouard Bizimana. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistirá al encuentro debido al calendario electoral en su país. EFE·