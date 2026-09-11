La guitarrista Elena Ortega inaugura ciclo de talento español en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 10 sep (EFE).- La guitarrista madrileña Elena Ortega inauguró este jueves en Guatemala una serie de presentaciones de artistas españoles en el país centroamericano, organizadas por el Centro Cultural de la nación europea y que se extenderán por tres meses hasta noviembre.

Las presentaciones forman parte de un programa denominado "Talento Español 2026" que contará con siete artistas además de Ortega, y "compañías de reconocida trayectoria" vinculadas a la danza, la música, el teatro, el flamenco y los títeres, según detalló el Centro Cultural de España en Guatemala.

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"Es mi primera vez en Guatemala. Es una experiencia muy especial", contó esta noche Ortega a EFE minutos antes de su exhibición, ante docenas de espectadores en el centro de la capital guatemalteca.

La guitarrista se presentó en Guatemala tras una gira que la ha llevado a Honduras y Costa Rica desde agosto y que culminará en las próximas semanas en México (en San Luis Potosí y Baja California).

"El repertorio que traigo en esta gira se relaciona con la guitarra española, la versatilidad que tiene este instrumento para expresar emociones, y la influencia de diferentes lenguajes, además de ser un puente entre culturas", relató.

Por su parte, la directora del Centro Cultural de España en Guatemala, Eva Bañuelos, explicó que la iniciativa artística "ofrece una oferta cultural para todos los públicos" en Ciudad de Guatemala y en Antigua, con "propuestas de muchísima calidad" en los próximos tres meses.

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La siguiente presentación del programa artístico tendrá lugar el 22 de septiembre con Morphine (Nana para Emmy Hennings), una obra de Luz Arcas (La Phármaco), ganadora del Premio Nacional de Danza en 2024 en España.

Posteriormente, en octubre, tocará el turno a la compañía Tanxarina Títeres, con su espectáculo "La gallina azul", para luego dar paso al flamenco de Sandra Carrasco y David de Arahal. De igual manera, ese mismo mes los grupos Calequi y Las Panteras expondrán su propuesta musical que combina funk, pop africano y ritmos latinos.

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Cerrarán el festival en noviembre el concierto de Juana Ramos y la danza del colectivo Lamajara.

"El ciclo busca generar nuevos espacios de encuentro y fortalecer los vínculos culturales entre España y Guatemala desde la diversidad, el intercambio y la creación compartida", concluyó el Centro Cultural de España en Guatemala.