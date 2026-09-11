Reino Unido rechaza un proyecto de ley sobre muerte asistida para personas con enfermedades terminales

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La Cámara de los Comunes ha rechazado este viernes un proyecto de ley sobre muerte asistida para personas con enfermedades terminales, después de que una medida similar fuese aprobada el año pasado por los diputados británicos y fracasara tras no llegar a votarse en la Cámara de los Lores.

El texto, rechazado con 286 votos en contra frente a 270 a favor, planteaba que una persona con una enfermedad terminal pueda poner fin a su vida bajo estrictos requisitos, incluyendo residir en Inglaterra o Gales desde al menos doce meses, realizar dos declaraciones firmadas con pleno uso de sus facultades mentales y demostrar ante dos médicos independientes que reúnen los requisitos necesarios para solicitarla con un intervalo de siete días entre cada evaluación.

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La medida, presentada por la diputada laborista Lauren Edwards, permite acceder a una sustancia letal a aquellas personas a las que les queden seis meses de vida, siempre bajo supervisión médica, si bien el paciente debe suministrársela por su cuenta, según ha recogido la cadena BBC.

Este es el segundo intento de modificar la ley actual en Reino Unido, después de que el año pasado los diputados respaldaran un proyecto de ley idéntico, impulsado por Edwards, si bien se quedó estancado tras presentarse más de 1.200 enmiendas al texto y finalmente no pudo debatirse a tiempo en la Cámara de los Lores.

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"Es un resultado enormemente decepcionante, no para mí, sino para las miles de personas con enfermedades terminales y sus seres queridos, a quienes se les dio esperanzas cuando la Cámara de los Comunes votó a favor de este proyecto de ley el año pasado", ha lamentado la diputada.