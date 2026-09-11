Agencias

Reino Unido rechaza un proyecto de ley sobre muerte asistida para personas con enfermedades terminales

Imagen 4GY2PCBXVZG2JOJIARCQWVJD5M
Guardar

La Cámara de los Comunes ha rechazado este viernes un proyecto de ley sobre muerte asistida para personas con enfermedades terminales, después de que una medida similar fuese aprobada el año pasado por los diputados británicos y fracasara tras no llegar a votarse en la Cámara de los Lores.

El texto, rechazado con 286 votos en contra frente a 270 a favor, planteaba que una persona con una enfermedad terminal pueda poner fin a su vida bajo estrictos requisitos, incluyendo residir en Inglaterra o Gales desde al menos doce meses, realizar dos declaraciones firmadas con pleno uso de sus facultades mentales y demostrar ante dos médicos independientes que reúnen los requisitos necesarios para solicitarla con un intervalo de siete días entre cada evaluación.

PUBLICIDAD

La medida, presentada por la diputada laborista Lauren Edwards, permite acceder a una sustancia letal a aquellas personas a las que les queden seis meses de vida, siempre bajo supervisión médica, si bien el paciente debe suministrársela por su cuenta, según ha recogido la cadena BBC.

Este es el segundo intento de modificar la ley actual en Reino Unido, después de que el año pasado los diputados respaldaran un proyecto de ley idéntico, impulsado por Edwards, si bien se quedó estancado tras presentarse más de 1.200 enmiendas al texto y finalmente no pudo debatirse a tiempo en la Cámara de los Lores.

PUBLICIDAD

"Es un resultado enormemente decepcionante, no para mí, sino para las miles de personas con enfermedades terminales y sus seres queridos, a quienes se les dio esperanzas cuando la Cámara de los Comunes votó a favor de este proyecto de ley el año pasado", ha lamentado la diputada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Milei viajará a EE.UU. tras suspender visita a Reino Unido por tensiones por las Malvinas

Infobae

Irán discutirá con países del golfo Pérsico la navegación en el paso de Ormuz en una reunión en Omán

Irán discutirá con países del golfo Pérsico la navegación en el paso de Ormuz en una reunión en Omán

Instituto Clay valorará si la solución al problema de Navier-Stokes depende "de manera crucial" de hallazgos anteriores

Instituto Clay valorará si la solución al problema de Navier-Stokes depende "de manera crucial" de hallazgos anteriores

Partido Colorado de Paraguay celebra 139 años con la mira puesta en comicios municipales

Infobae

Justicia de Perú dicta una segunda cadena perpetua contra exjefe de Sendero Luminoso

Infobae