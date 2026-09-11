11/09/2026 Punto de Encuentro en Seminci completa su selección con ocho nuevas películas para descubrir el cine que viene. Ocho nuevas películas completan la selección de Punto de Encuentro de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid, que reunirá 18 títulos. Cineastas de Turquía, Argelia, Brasil, Serbia, Grecia, Estados Unidos y Francia confluyen en una selección que cruza trayectorias y momentos creativos muy distintos, desde nuevos trabajos de Emin Alper o Rabah Ameur-Zaïmeche hasta segundos largometrajes y debuts que llegan desde el teatro, el montaje o el cortometraje. Relatos íntimos enmarcados en grandes conflictos colectivos conviven en una selección caracterizada por la reflexión sobre cómo el pasado sigue resonando en las tensiones del presente. CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID CULTURA SEMINCI

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Ocho nuevas películas completan la selección de Punto de Encuentro de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid, que reunirá 18 títulos. Cineastas de Turquía, Argelia, Brasil, Serbia, Grecia, Estados Unidos y Francia confluyen en una selección que cruza trayectorias y momentos creativos muy distintos, desde nuevos trabajos de Emin Alper o Rabah Ameur-Zaïmeche hasta segundos largometrajes y debuts que llegan desde el teatro, el montaje o el cortometraje. Relatos íntimos enmarcados en grandes conflictos colectivos conviven en una selección caracterizada por la reflexión sobre cómo el pasado sigue resonando en las tensiones del presente.

El cineasta turco Emin Alper, cuya filmografía explora de forma recurrente las relaciones de poder, la violencia y las tensiones dentro de una comunidad, regresa a Seminci con Salvación. En un remoto pueblo de montaña, el regreso de un clan expulsado años atrás reabre una disputa por las tierras. Alper construye una parábola sobre los mecanismos del odio colectivo y la facilidad con la que una comunidad puede convertir el miedo en violencia. La película obtuvo el Oso de Plata - Gran Premio del Jurado en la Berlinale.

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Un conflicto de signo muy diferente atraviesa Until the Day Ends, primer largometraje de ficción de la documentalista y montadora serbia Jelena Maksimovic. Lena, estudiante y activista antigubernamental, y Stefan, un joven próximo a los partidarios del Gobierno, se conocen durante las protestas estudiantiles que han sacudido Serbia y, pese a encontrarse en lados opuestos, comienzan una relación. Entre el romance y la road movie, Maksimovic acompaña a dos jóvenes que intentan escapar de los lugares políticos y sociales que parecen reservados para ellos, en una ciudad tomada por el ruido y la energía de la calle.

Rabah Ameur-Zaïmeche, una de las figuras más singulares del cine independiente francés, lleva su nuevo trabajo, Route Algéricaine, al desierto del Sáhara. Slimane, un viejo camionero enfermo que afronta su último trabajo, y Smaïn, su ayudante, sufren un ataque durante el transporte de una carga por el sur de Argelia. Tras el ataque, el trayecto por el desierto da pie a una sucesión de encuentros inesperados que llevan a la película por caminos tan diversos como la aventura, la road movie o el retrato de un país, sin perder de vista la fraternidad y la ayuda mutua.

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EL TIEMPO Y LOS EFECTOS

El brasileño André Novais Oliveira, que ha hecho de su entorno familiar y cotidiano una materia esencial de su cine, vuelve a trabajar con su propia familia en Se eu fosse vivo... vivia. Gilberto y Jacira llevan casi cinco décadas juntos cuando la hospitalización de ella altera la percepción de la realidad de su marido y abre una brecha entre pasado y presente. Desde los pequeños gestos, las miradas, el humor y las discusiones que han acompañado su vida en común, la película recorre medio siglo de una relación hasta enfrentarse al paso del tiempo y a la pérdida de memoria. Concebida también como un homenaje a su madre, la película está protagonizada, entre otros, por su propio padre, Norberto Novais Oliveira, y la escritora Conceição Evaristo.

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Bérenger Thouin ha dedicado una década de trabajo a The Golden Age, su primer largometraje. Jeanne Lavaur, hija de carniceros que sueña con convertirse en condesa, atraviesa buena parte del siglo XX, entre guerras, amores y profundas transformaciones sociales. Thouin mezcla escenas de ficción con archivos familiares y noticiarios de Gaumont-Pathé, jugando a insertar la vida de su protagonista en imágenes reales del siglo XX.

Figura destacada de las artes escénicas brasileñas, la dramaturga, actriz y directora Grace Passô debuta en el largometraje con Our Secret, adaptación de su propia obra teatral Amores surdos. Una familia negra intenta recomponerse tras la muerte del padre mientras cada uno de sus miembros afronta el duelo por separado. La mirada se detiene especialmente en Tutu, el hermano menor, que empieza a percibir una presencia misteriosa en la casa. Desde esa dimensión fantástica, la película se acerca a la ausencia sin abandonar el humor y los vínculos que mantienen unido al clan.

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DESEO Y NUEVOS COMIENZOS

El cineasta, crítico y programador Gabe Klinger, jurado de Alquimias en la 69 Seminci, regresa a su São Paulo natal con Isabel. Marina Person interpreta a una sumiller de un restaurante de alta cocina que decide dejar su trabajo para abrir su propio bar de vinos. La película acompaña a su protagonista en ese intento de empezar de nuevo, con sus dudas y equivocaciones, en un relato de tono cálido que habla también de la posibilidad de reconstruirse y asumir el riesgo de construir una vida en sus propios términos.

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Jacqueline Lentzou, una de las directoras destacadas de la nueva generación del cine europeo, ha desarrollado un lenguaje muy personal a partir de asociaciones, diarios, sueños y gestos cotidianos. Su segundo largometraje, A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, vuelve la mirada hacia la adolescencia a través de Jo, una joven de 15 años atravesada por el deseo, la imaginación y una energía difícil de contener. Después de perder el autobús, conoce a Phaedra, queda fascinada por ella y la posibilidad de acercarse a esa compañera altera de pronto todo cuanto la rodea. Lentzou filma la intensidad y el desconcierto de la juventud desde el cuerpo y los pensamientos de su protagonista, en una historia atravesada también por la ausencia y la fragilidad.

Los ocho títulos se suman a las seis películas internacionales ya anunciadas: Forest High, de Manon Coubia; Ben'imana, de Marie-Clémentine Dusabejambo; Los amantes de la noche, de Yukiko Sode; Light Pillar, de Xu Zao; Yesterday the Eye Didn't Sleep, de Rakan Mayasi, y 9 Temples to Heaven, de Sompot Chidgasornpongse- y las españolas. A nadadora, de Sandra Sánchez; As augas, de Ledicia Sola; Cinemanía, de Marc Ferrer, y Salen las lobas, de Claudia Estrada Tarascó.

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