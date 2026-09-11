La ONU cifra en 46.000 los desplazados por el recrudecimiento del conflicto en Yemen

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Ginebra, 11 sep (EFE).- Al menos 46.000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en Yemen debido al recrudecimiento del conflicto desde la semana pasada, informó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), que advirtió de que las cifras de desplazados aumentan "hora tras hora".

Los desplazamientos se concentran especialmente en las gobernaciones (provincias) de Hudeida y Taiz, en la costa occidental, mientras que se registran llegadas en Lahj, Adén e Ibb, al sur y al este de la zona de conflicto, detalló la agencia de Naciones Unidas.

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"Pueblos enteros han quedado vacíos en Maqbanah, Jabal Habashi y Al Ma'afer a medida que los enfrentamientos se aproximan a las zonas pobladas", alertó la OIM, en un momento en el que las milicias rebeldes hutíes continúan avanzando hacia posiciones estratégicas en el mar Rojo. EFE