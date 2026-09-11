Oracle eleva su beneficio un 60% en su primer trimestre fiscal y repunta un 7% en Bolsa

13/03/2020 Logo de Oracle. ECONOMIA ORACLE

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El gigante tecnológico Oracle registró un beneficio neto atribuido de 4.679 millones de dólares (4.032 millones de euros) en su primer trimestre fiscal de 2027, finalizado a 31 de agosto, lo que supone incrementar en un 60% el resultado obtenido en el mismo periodo de hace un año, y las acciones de la compañía subían alrededor de un 7% en la Bolsa de Nueva York, al cumplir con las previsiones de los inversores.

Los ingresos de la compañía alcanzaron los 19.345 millones de dólares (16.670 millones de euros), un 30% más que el ejercicio anterior, mientras que los costes operativos se elevaron hasta los 12.617 millones de dólares (10.872 millones de euros), un 18% interanual.

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Por segmentos de negocio, la división que se sitúa como la mayor fuente de ingresos se trata de la nube, que generó hasta 11.607 millones de dólares (10.000 millones de euros), un 60% por encima del dato del ejercicio pasado.

Por su parte, la facturación por 'software' sumó un total de 5.550 millones de dólares (4.782 millones de euros), cayendo un 3% anual, mientras que los ingresos por servicios ascendieron a 1.414 millones de dólares (1.218 millones de euros), un 5% más, y el segmento de 'hardware' obtuvo 774 millones de dólares (667 millones de euros).

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Las acciones de Oracle cotizaban un 7% por encima en las operaciones previas a la apertura del mercado bursátil estadounidense, tras la presentación de resultados.

La empresa ha explicado que la demanda de servicios de entrenamiento e inferencia de IA en la nube sigue creciendo más rápido que la oferta, lo que permitió firmar contratos adicionales de IA en la nube por valor de más de 30.000 millones de dólares (25.850 millones de euros) en el primer trimestre,

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Igualmente, Oracle completó la venta de 20.000 millones de dólares (17.234 millones de euros) en acciones ordinarias a través de un programa de acciones en el mercado, como parte de su programa de inversión de capital previamente anunciado.

Las previsiones para el siguiente trimestre estiman un crecimiento de los ingresos de entre el 30% y 34%, incrementando su facturación por la nube hasta 71%. En cuanto al ejercicio completo, Oracle mantiene sus pronóstico de alcanzar al menos 90.000 millones de dólares (77.550 millones de euros) en ingresos totales.

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