Cox cierra con éxito una emisión de 800 millones de dólares de capital híbrido en el mercado de EEUU

Guardar

Cox Asset México, filial de Cox Infrastructure Group, ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de capital híbrido por un importe de 800 millones de dólares (unos 689 millones de euros), según ha informado este viernes la compañía.

El grupo ha explicado en un comunicado que los fondos obtenidos se destinarán principalmente a amortizar los 733 millones de dólares (631 millones de euros) del préstamo a plazo suscrito para refinanciar la adquisición de Iberdrola México.

PUBLICIDAD

La colocación se ha dirigido a inversores institucionales internacionales en formato 144A/Reg S estadounidense, "uno de los mercados más exigentes del mundo", según Cox.

La compañía que preside Enrique Riquelme ha subrayado que esta operación "culmina una primera etapa de transformación y fortalecimiento financiero iniciada con la adquisición de Iberdrola México en abril".

En este sentido, Cox ha recalcado que, "en menos de cinco meses", ha refinanciado íntegramente el préstamo puente de 2.650 millones de dólares (2.282 millones de euros) utilizado para financiar esta adquisición, ha accedido en dos ocasiones a los mercados internacionales de capital y ha presentado unos "sólidos resultados" de Cox Asset México, "que respaldan la tesis de inversión de la operación".

PUBLICIDAD

Esta emisión constituye además la primera colocación de capital híbrido denominado en dólares realizada por una compañía española no financiera y, según la empresa, demuestra su capacidad "para acceder de forma recurrente y en condiciones competitivas a los mercados internacionales de capitales".

Citi, Goldman Sachs y Scotiabank han actuado como coordinadores globales y entidades colocadoras de la operación, y Barclays y Deutsche Bank como entidades colocadoras.

DEMANDA SUPERIOR A LOS 2.500 MILLONES DE DÓLARES

La emisión ha registrado una demanda superior a 2.500 millones de dólares (2.153 millones de euros), equivalente a una sobresuscripción de más de tres veces, con la participación de unos 125 inversores institucionales de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Asia y otras regiones.

PUBLICIDAD

El capital híbrido emitido, de carácter perpetuo y subordinado, devengará un cupón inicial anual del 8,75% y contará con una primera opción de amortización para el emisor a partir del 17 de septiembre de 2031.

Esta es la segunda operación realizada por Cox en el mercado internacional de bonos en menos de cinco meses. Así, el pasado mes de mayo, Cox Asset México emitió 2.000 millones de dólares (1.722 millones de euros) de deuda sénior, con una demanda cercana a los 8.000 millones (6.890 millones de euros) y la participación de más de 200 inversores institucionales.

PUBLICIDAD

"La sólida y diversificada respuesta del mercado confirma de nuevo la confianza de los inversores en Cox Asset México y nuestra capacidad para acceder de forma recurrente a los principales mercados internacionales de capitales. Esta operación amplía nuestra base inversora y refuerza el reconocimiento de Cox como operador internacional de infraestructuras críticas", ha resaltado Nacho Moreno, consejero delegado y consejero ejecutivo de Cox Infrastructure Group.

La operación sustituye deuda sénior por un instrumento de capital, que se contabilizará íntegramente como patrimonio. Como resultado, el apalancamiento neto de Cox Asset México se reduce de 4,3 veces el Ebitda a una ratio inferior a 3 veces, en línea con el objetivo de la compañía y ajustándose al nivel que requiere Moody's en el camino de acelerar la calificación crediticia al nivel de Grado de Inversión.

PUBLICIDAD

Adicionalmente, la emisión y el repago del préstamo eliminarán las amortizaciones de principal durante aproximadamente los próximos cinco años, reduciendo el riesgo de refinanciación y aportando mayor estabilidad y flexibilidad a la estructura financiera de Cox Asset México.

COX QUIERE EL GRADO DE INVERSIÓN DE MOODY'S ANTES DE LO ANTICIPADO

Fitch ya otorga a Cox Asset México una calificación de grado de inversión de 'BBB-'. Para Moody's, que actualmente asigna a la compañía una calificación 'Ba1', la emisión híbrida constituye el primer paso de una hoja de ruta definida para alcanzar el grado de inversión "antes de lo inicialmente previsto", ha indicado Cox.

PUBLICIDAD

La compañía ha explicado que dicha hoja de ruta contempla, además de la emisión del capital híbrido, mantener la disciplina financiera, que supone que el endeudamiento neto esté en el entorno de tres veces el Ebitda y ejecutar una colocación de capital primario por un importe mínimo de 350 millones de dólares (301 millones de euros).

"El cumplimiento de estos pasos permitiría avanzar hacia una perspectiva positiva de Moody's y, en los 12 a 18 meses siguientes, alcanzar el grado de inversión con esta agencia, con el objetivo de lograrlo en 2028, mucho antes de lo anticipado", apuntan desde Cox.

PUBLICIDAD

"Esta emisión es una muestra clara de disciplina financiera y el primer paso de una hoja de ruta exigente para alcanzar el grado de inversión con ambas agencias. Reducimos la deuda sénior, reforzamos el balance y mejoramos nuestra estructura de capital para abordar la siguiente etapa de desarrollo de Cox desde una posición financiera más sólida", ha concluido Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Cox Infrastructure Group.

La compañía resalta que la obtención del grado de inversión con ambas agencias permitirá a Cox diversificar sus fuentes de financiación y abordar desde una mejor posición las oportunidades que ofrece México. "El crecimiento de la demanda eléctrica, la necesidad de nueva capacidad de generación y el nuevo marco regulatorio abren una nueva etapa de inversión en el país", sostiene Cox.

PUBLICIDAD

Cox Asset México cuenta con una cartera de generación diversificada de 2,6 gigavatios (GW), complementada con 1,3 GW de capacidad contratada a largo plazo con terceros, y presta servicio a más de 500 clientes de distintos sectores económicos.