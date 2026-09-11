Mónica García ve responsable a Marruecos en la crisis: "Tenía la llave de la puerta. O la abrió o la dejó abierta"

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que la "responsabilidad" en materia de protección de fronteras es compartida pero ha apuntado que Marruecos, "por acción u omisión" en la entrada masiva de migrantes durante el mes de julio, también lo es. "Tenía la llave de la puerta y, o la ha abierto, o la ha dejado abierta", ha afirmado.

En una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, la ministra ha subrayado como un "fallo" la externalización de los servicios de protección de las fronteras "que otorga Europa" en el control de la "única frontera terrestre con África".

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Por ello, ha querido reincidir en la "responsabilidad" del reino alauita, "más allá de que se tenga que investigar el alcance de una participación directa o indirecta", pero ha sostenido que "claramente quien tiene la llave de la puerta, se ha dejado la puerta abierta".

EL CNI NO CALCULÓ LA MAGNITUD DE LA ENTRADA MASIVA DE MIGRANTES

Por otro lado, García ha sostenido que "nadie" calculó la magnitud de lo ocurrido el 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma porque, a su juicio, ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lo previó dado que, ante una "alerta de estas características", mandó un mensaje en 'WhatsApp' al jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, una medida que en su opinión no es acorde a la dimensión de la crisis.

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"Si tú dimensionas esto como una ruptura o una violación de la integridad de nuestro territorio, entiendo que das una alerta al ministro, a tu superior, a la cadena de mando o a quien sea pero no mandas un 'whatsapp' a la delegación del Gobierno", ha sentenciado en declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid. Así, García ha acusado "falta de previsión por parte de todo el mundo", apuntando hacia España y Marruecos.

NO SE MUEVEN "80.000 PERSONAS" SIN CONOCIMIENTO DE MARRUECOS

En este contexto, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha subrayado además que, más "allá de la cuestión de pruebas" y desde el punto de vista de la "valoración política, "obviamente 80.000 personas" no se mueven "sin que Marruecos tuviera algún tipo de conocimiento de la situación".

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"Creo que hay todavía que mucho margen para investigar y para ver qué es lo que ha sucedido", ha afirmado en una entrevista en 'TVE', en la que también ha apuntado que la crisis de Ceuta ha supuesto "el fracaso de un modelo migratorio que externaliza la frontera" y "que pone en manos de un tercer país el control" de la frontera española".