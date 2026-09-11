Milei cancela viaje a Londres en medio de endurecimiento del Gobierno argentino en torno a las Malvinas

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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha suspendido su viaje a Londres, en medio del endurecimiento de su Gobierno con respecto al reclamo de la soberanía de las islas Malvinas, que 'de iure' pertenecen a Reino Unido, pese a las disputas internacionales mantenidas entre ambos Estados.

El mandatario tenía un viaje previsto para finales de octubre, cuando planeaba dar una conferencia en la Universidad de Oxford. Sin embargo, ha decidido suspender su visita, según han confirmado fuentes de la Presidencia al diario 'Clarín' y a la cadena Todo Noticias.

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La decisión se produce dos días después de que el portavoz de la Presidencia, Adrián Ravier, se pronunciase al respecto aclarando que la presencia de Milei no estaba confirmada. "No tengo fechas y no tengo la confirmación del viaje del presidente a Londres, pero sí sé que está en la posibilidad", declaró en rueda de prensa.

La cancelación, que contrasta con los viajes del dirigente para lograr inversiones a través de las "Argentina Week" de Nueva York y París, descarta también la posibilidad de un encuentro entre representantes de los ejecutivos argentino y británico con respecto a las Malvinas, en plena ofensiva de sanciones de Buenos Aires contra la exploración y explotación de hidrocarburos en torno al archipiélago.

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