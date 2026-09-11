México despliega a 800 militares en operativo antidrones en la frontera con EE.UU.

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Ciudad de México, 11 sep (EFE).- México desplegó 800 militares y equipos capaces de inhibir drones en un radio de tres kilómetros como parte de una operación coordinada con Estados Unidos en la frontera entre Tijuana y San Diego (California), donde las autoridades detectan el uso de estos aparatos principalmente por traficantes de migrantes.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó este viernes que la operación ‘Águila Alta’ cubre una franja de cinco kilómetros tomando como centro la Mesa de Otay y 500 metros de profundidad a cada lado de la frontera.

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“Estamos hablando de alrededor de 800 elementos que están patrullando”, detalló el general durante la conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, desde el sureño estado de Chiapas.

A los patrullajes terrestres se suman equipos antidrones semifijos y móviles, con capacidad de inhibición de hasta tres kilómetros, de los que México utiliza “dos o tres” para cubrir la zona que le corresponde, mientras Estados Unidos realiza una operación similar de su lado.

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Trevilla precisó que hasta ahora el operativo no ha arrojado resultados del lado mexicano y adelantó que la próxima semana habrá una reunión con autoridades estadounidenses para intercambiar información sobre los hallazgos de ambos países.

El titular de la Defensa aseguró que México no ha percibido un incremento del uso de drones en la frontera y explicó que, según la información intercambiada con Washington, son empleados principalmente por traficantes de migrantes.

Sheinbaum puntualizó que se trata de drones comerciales y no de aparatos equipados con armas.

“Son drones comerciales los que usan en la frontera”, afirmó la mandataria, quien explicó que los traficantes los emplean para detectar patrullas y facilitar el cruce irregular de personas.

Trevilla diferenció este fenómeno del registrado en estados como Michoacán y Sinaloa, donde las autoridades mexicanas sí han enfrentado otros usos de drones, con armas y explosivos, por parte de grupos criminales.

El general recordó además que México mantiene desplegados en toda la frontera norte 10.000 integrantes de la Guardia Nacional, además de entre 3.000 y 3.300 militares destinados habitualmente en los estados fronterizos. EFE

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