Líderes europeos recuerdan a las víctimas del 11-S y reivindican la alianza en favor de los valores democráticos

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Líderes europeos han recordado este viernes a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por Al Qaeda, subrayando el punto de inflexión que supuso el ataque y reivindicando la alianza en favor de los valores democráticos y el modo de vida occidental ante el terrorismo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha marcado el aniversario con un mensaje en el que señala que el atentado perpetrado por Al Qaeda "permanece grabado en la memoria del mundo". "No olvidamos ni las vidas segadas, ni el coraje de aquellos que lo arriesgaron todo para brindar auxilio. A las víctimas, a las familias, al pueblo americano, expreso el homenaje de Francia y su fraternidad", ha señalado.

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Más político ha sido el mensaje de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha señalado que el ataque del 11 de septiembre "no atacó solo el corazón de Estados Unidos, sino de todo el mundo libre". "Un mundo libre que supo unirse y mantenerse firme en la conciencia de lo que representa", ha indicado para recalcar que la "la democracia y la seguridad no son conquistas garantizadas" y se trata de "pilares de nuestra civilización" que hay que preservar.

"El mundo cambió hace 25 años", ha afirmado su colega de Portugal, Luís Montenegro. "En este día profundamente doloroso para Estados Unidos y para todos los países que atesoran y defienden la libertad, recordamos a las muchas víctimas, incluidos ciudadanos portugueses, que perdieron la vida el 11 de septiembre", ha asegurado, recalcando la fuerza de los "valores" y la "importancia" de las alianzas.

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El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha recordado la conmoción vivida durante los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono. "El mundo quedó conmocionado y nunca volvería a ser el mismo. Hoy recordamos a las víctimas de este horrible atentado", ha dicho, insistiendo en que Países Bajos sigue junto a sus aliados "en defensa de nuestra seguridad, nuestra sociedad libre y nuestra democracia abierta". "El terror nunca debe ganar", ha señalado.

De lado de Rumanía, el presidente, Nicusor Dan, se ha referido al atentado del 11-S como una "inimaginable tragedia" que, en todo caso, puso de relevancia "el espíritu valiente, fuerte y visionario" de Estados Unidos.

"Mostraron cómo una comunidad de naciones se une para preservar un modo de vida y los ideales de la civilización. Cuando Estados Unidos convocó a sus aliados y socios en la lucha contra el terrorismo, Rumanía respondió con rapidez y sin dudar", ha afirmado, reiterando el compromiso con la defensa de la libertad y los valores compartidos "por un mundo libre del yugo del terrorismo y el extremismo".

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El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha conmemorado a las víctimas "cuyas vidas fueron arrebatadas" en los ataques del 11S y destacado el papel de Suecia como "como amigo y aliado de Estados Unidos". "Suecia se une al pueblo estadounidense en el recuerdo, rindiendo homenaje a todas aquellas personas afectadas por esta tragedia", ha dicho.

Su homólogo de Bélgica, Bart de Wever, ha mandado un mensaje de homenaje a las víctimas de los atentados terroristas. "Nunca olvidaremos. Que la libertad y la democracia siempre prevalezcan sobre el terror y la barbarie", ha recalcado.

Mientras, el canciller de Austria, Christian Stocker, ha subrayado que el país "se compromete con una política de tolerancia cero hacia el terrorismo y el extremismo, en todas sus formas y sin importar de qué dirección ideológica o religiosa provengan", tras reconocer que el 11-S supuso un punto de inflexión en la historia mundial.

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"Quien no respete los valores fundamentales de nuestra sociedad abierta y pluralista deberá enfrentar las consecuencias plenas del Estado de derecho. Hoy, como entonces, estamos decididamente al lado de todos aquellos que luchan por la libertad, el Estado de derecho y una convivencia pacífica", ha expuesto.