Irán llama a la reanudación del diálogo en Yemen

Guardar

Teherán, 11 sep (EFE).- Irán llamó este viernes a la reanudación del diálogo en Yemen, donde sus aliados los hutíes se han apoderado en los últimos días de varios territorios con una posición estratégica en el sur del mar Rojo, y pidió el levantamiento del bloqueo sobre el país árabe.

“La República Islámica de Irán subraya la necesidad de reanudar de inmediato el diálogo”, afirmó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

PUBLICIDAD

La cartera aseguró que Teherán se encuentra dispuesto “a realizar cualquier tipo de esfuerzo en este sentido”.

Al mismo tiempo, llamó a poner “fin al bloqueo ilegal e inhumano de este país” dado que el Yemen "tiene derecho a vivir una vida digna, libre de presiones, intimidación y crueles asedios”.

El bloqueo al que se refiere Teherán son las restricciones impuestas desde 2015 por la coalición internacional capitaneada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido sobre las zonas bajo control insurgente, especialmente en puertos y aeropuertos.

La llamada al diálogo de Irán se produce tras una intensificación de los combates en el Yemen, con rápidos avances hutíes, que han tomado territorios e islas de posición estratégica en el sur del mar Rojo con lo que consolidan su presencia cerca del estrecho de Bab el Mandeb, clave para el comercio mundial.

PUBLICIDAD

Irán es el principal aliado de los rebeldes hutíes del Yemen, aunque desde Teherán se insiste en que el grupo yemení opera de manera independiente y no recibe órdenes del país persa. EFE