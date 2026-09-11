Irán discutirá con países del golfo Pérsico la navegación en el paso de Ormuz en una reunión en Omán

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Las autoridades de Irán mantendrán el próximo lunes en Omán un encuentro con países del golfo Pérsico e Irak, con quienes abordarán los resultados de sus negociaciones con Mascate para el establecimiento de rutas seguras en el estrecho de Ormuz, en medio de las crecientes hostilidades entre Teherán y Washington en la zona.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha anunciado que a la cita del lunes asistirán representantes iraquíes y de "otros Estados ribereños" del Golfo, sin precisar cuáles de entre los cinco restantes --Kuwait, Arabia Saudí, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos--.

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"Además de otras cuestiones regionales, también se debatirán los resultados de las negociaciones entre Irán y Omán sobre el establecimiento de rutas seguras para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz", ha indicado en declaraciones a la prensa.

Baqaei ha subrayado que la reunión supone "un avance importante" para fomentar la "confianza" entre las potencias regionales, por lo que espera que "allane el camino para un mayor entendimiento" entre ellas "lejos de las intervenciones destructivas y divisivas de actores ajenos a la región".

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Al hilo, el portavoz ha querido recordar que el acuerdo entre Teherán y Mascate contempla rutas "temporales" para el tráfico marítimo en el citado paso.

Con todo, ha asegurado que el Gobierno de Irán sigue "comprometido con los esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz", lo cual, ha señalado, no podrá llevarse a cabo "mientras continúen las acciones agresivas y las intervenciones ilegales de Estados Unidos, incluido el bloqueo naval y la guerra económica".

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