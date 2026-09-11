Instituto Clay valorará si la solución al problema de Navier-Stokes depende "de manera crucial" de hallazgos anteriores

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El Instituto Clay prestará especial atención a si la solución del premio a uno de los Problemas del Milenio depende "de manera crucial" de ideas o hallazgos publicados con anterioridad a la solución en consideración; y podrá, a su discreción, reconocer dicho trabajo previo en la mención del premio y/o recomendar la inclusión del autor del trabajo previo en el galardón.

Además, las bases que rigen los premios por resolver los Problemas del Milenio, recogidas por Europa Press, establecen que la solución de OpenAI al problema matemático de Navier-Stokes, uno de los siete Problemas del Milenio, no será validada por el Instituto Clay de Matemáticas (CMI) hasta que pasen al menos 2 años.

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La solución propuesta debe publicarse en un medio calificado; transcurrir al menos dos años desde su publicación en un medio calificado; alcanzar una aceptación general en la comunidad matemática internacional; y responder satisfactoriamente a las preguntas planteadas en la descripción oficial del problema.

El medio calificado debe ser una publicación matemática con revisión por pares de prestigio mundial; o una publicación que cumpla con un conjunto más flexible de condiciones aprobadas por la Junta Directiva tras una recomendación del Consejo Asesor Científico.

Para que el Instituto Clay de Matemáticas considere que la propuesta es apta, deberá contar con un comité editorial cuyos miembros estén identificados con nombre y disponibles para contacto; un editor o miembro del comité editorial cuyo conocimiento profesional de la comunidad matemática global le permita identificar a un revisor adecuado para evaluar el trabajo enviado; un proceso publicado de revisión por pares que, en opinión del CMI, garantice que el trabajo enviado sea revisado y verificado por expertos adecuados en el campo del problema; o la inclusión en la lista de publicaciones mantenida por MatchSciNEt.

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Las bases de los premios también incluyen que la decisión final sobre si una publicación califica como medio calificado corresponderá a la sola y libre discreción del Instituto Clay de Matemáticas.

Tras al menos dos años, el Instituto Clay determinará que la propuesta ha alcanzado la aceptación general en la comunidad matemática global y decidirá, a su sola discreción, si la solución propuesta merece una consideración detallada.

Si decide que no se justifica una consideración detallada, podrá determinar que no se otorgue ningún premio a la solución propuesta y no se tomará ninguna otra medida.

Por el contrario, si determina que se justifica una consideración detallada, convocará un comité asesor especial para examinar la solución propuesta, que estará compuesto por no menos de tres miembros, de los cuales al menos dos deben ser expertos en el área del problema, seleccionados por el CMI a su sola discreción.

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El comité asesor especial presentará un informe al CMI dentro de un plazo razonable. Con base en este informe y, si corresponde, en investigaciones posteriores, el CMI determinará si debe otorgarse un Premio.

Respecto a la concesión del premio, el Instituto Clay podrá, a su discreción, determinar que no se otorgue ningún premio; se otorgue un premio a una sola persona; se otorgue un premio y se divida entre múltiples resolutores del problema o sus herederos; o que un contraejemplo que resulte en la resolución del problema merezca un reconocimiento menor (no un premio principal) otorgado al autor.

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Si el organismo no puede llegar a una decisión sobre la corrección de una solución a un problema, su atribución o la idoneidad de un premio, podrá concluir que no se otorgue ningún premio para ese problema en particular.

"SON TIEMPOS APASIONANTES PARA LAS MATEMÁTICAS"

Tras la publicación de OpenAI en la que afirma haber solucionado el problema Navier-Stokes, el presidente del Instituto Clay de Matemáticas, Martín Bridson, ha señalado a Europa Press que "son tiempos apasionantes para las matemáticas, con mucho que considerar".

El Instituto comparte la "emoción" de la comunidad matemática mundial al contemplar el anuncio de que el problema de Navier-Stokes "aparentemente ha sido resuelto". "Esperamos ver desencadenarse olas de nueva comprensión humana a medida que se analicen e interroguen las innovaciones detrás de este trabajo", apunta.

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El Instituto Clay de Matemáticas recuerda que está dedicado a promover "la belleza, el poder y la universalidad del pensamiento matemático".

"La organización de los Problemas del Premio del Milenio es una de las maneras más importantes en que persigue este objetivo. El proceso se desarrolla con calma, pero les mantendremos informados", subraya el CMI sobre la validación de la solución publicada por OpenAI.

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DOS MATEMÁTICOS ESPAÑOLES, CLAVE EN LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Los matemáticos Luis Martínez Zoroa, profesor de CUNEF Universidad, y Diego Córdoba (ICMAT-CSIC), han sido una de las bases intelectuales que han permitido avanzar en la resolución del problema de Navier-Stokes, uno de los grandes retos matemáticos del siglo XXI que la empresa OpenAI asegura haber resuelto gracias a la inteligencia artificial.

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Aunque Martínez Zoroa ha evitado hablar de plagio por parte de OpenAI a su trabajo, esta semana se ha generado una polémica por la falta de reconocimiento de la compañía con el trabajo previo de algunos matemáticos que ha posibilitado a la IA resolver el problema.

El matemático Tristan Buckmaster ha denunciado falta de transparencia y presiones por parte de OpenAI después de que la compañía anunciara que sus modelos habían resuelto uno de los Problemas del Premio del Milenio, poco después de que el investigador de Nueva York compartiese con ellos los logros de su trabajo, para el que se ayudó de modelos de inteligencia artificial de la compañía.

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Tristan Buckmaster (Courant Institute de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos) y el investigador de Anthropic Levent Alpöge, trabajaron sin presupuesto institucional durante un año para resolver un problema abierto desde hacía décadas dentro de la mecánica de fluidos, que se engloba dentro de uno de los siete problemas del Premio del Milenio. Esto es, un conjunto de cuestiones que representan algunas de las preguntas más profundas en la frontera de las matemáticas.

Concretamente, el problema tratado está relacionado con la ecuación de Navier-Stokes y la cuestión de si el movimiento fluido tridimensional y uniforme puede romperse. Gracias a la ayuda de modelos de IA como Claude de Anthropic y Codex de OpenAI, ambos investigadores han logrado demostrar un resultado que la comunidad científica llevaba años persiguiendo, avanzando en la resolución del problema de Navier-Stokes.

Además de utilizar potentes modelos de IA, la idea de partida para la investigación de Buckmaster y Alpöge se apoyó en la previa investigación de los matemáticos españoles Diego Córdoba y Luis Martínez-Zoroa, que llevaban años explorando esa vía.

No obstante, este hallazgo ha ido de la mano de una polémica, debido a que este mismo martes, OpenAI también ha anunciado haber encontrado una solución con sus modelos de IA para este mismo problema de matemáticas, yendo más allá de los logros conseguidos por Buckmaster y su compañero Alpöge, y sin consenso sobre de quién es el mérito.

La respuesta de OpenAI, en el anuncio hecho días atrás sobre Navier-Stokes, mantiene que no reclamará el Premio del Milenio, y reconoce la prioridad del trabajo de Buckmaster y Alpöge, aunque afirma que no accedió a datos concretos de los usuarios para lograr su resultado. Eso sí, señala que no puede descartar que "datos anonimizados derivados" de ese uso ayudaran a entrenar sus modelos. Además, en su anuncio no menciona a los matemáticos españoles y niega la versión de Buckmaster sobre las presiones.