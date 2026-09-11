El presidente de la Unión Africana viaja a India para participar en la cumbre de los BRICS

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Nairobi, 11 sep (EFE).- El jefe de Estado de Burundi y presidente de turno de la Unión Africana, Évariste Ndayishimiye, viaja este viernes a India para participar en la Cumbre de los BRICS, que reunirá a los líderes de este bloque de economías emergentes este sábado y domingo en Nueva Delhi.

Así lo confirmó en un breve comunicado la portavoz del presidente burundés, Nancy-Ninette Mutoni, sin especificar la agenda del mandatario.

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La cumbre también contará con la participación del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Aunque no ha habido confirmación oficial por parte de Etiopía, el otro país de África subsahariana que integra el bloque, el Ministerio de Exteriores indio ha incluido al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en la lista de participantes de forma presencial en la cumbre.

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La cumbre tiene lugar en un contexto internacional especialmente tenso por la guerra entre Irán y Estados Unidos, la inestabilidad del comercio global y el intento del bloque de reforzar mecanismos propios de cooperación económica, financiera e institucional.

El bloque, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Indonesia.

La 18° Cumbre de los BRICS se celebrará bajo el tema "Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad", en un contexto de tensiones geopolíticas por las guerras en Oriente Medio o Ucrania, la inestabilidad del comercio global y el intento del bloque de reforzar mecanismos propios de cooperación económica, financiera e institucional. EFE

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