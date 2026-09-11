Eddie Dunbar gana la etapa 19 y Enric Mas controla su liderato rojo en la cima de Peñas Blancas

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El ciclista irlandés Edward Dunbar (Pinarello Q36.5) ha ganado este viernes la 19ª etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y el Puerto de Peñas Blancas en Estepona, mientras que el español Enric Mas (Movistar Team) ha controlado a Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) en su lucha por el liderato rojo de la clasificación general.

Después de 8,3 kilómetros de salida neutralizada, la acción empezó en una de las últimas oportunidades para dar sorpresas antes del desenlace de esta edición. Por eso atacaron pronto el neerlandés Steven Kruijswijk (Visma-Lease a Bike), el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) y el alemán Jasha Sütterlin (Jayco-AlUla), con hasta 15 segundos de renta.

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Otros seis hombres se unieron a dicha fuga quedando 150 km para la meta y poco más tarde los alcanzó el estadounidense Kevin Vermaerke (UAE Emirates-XRG), sacando 40 segundos al pelotón tras 68 km consumidos. En el inicio del Puerto de las Abejas (2ª cat.) se sucedieron contraataques y Eddie Dunbar animó el 'cotarro', con apoyo lejano del Pinarello Q36.5.

Sin embargo, aunque su llegada al grupo de cabeza había arrastrado a otros corredores, el pelotón neutralizó a casi todos cuando se acercaba el Puerto del Viento. Dunbar aguantó en solitario un rato más y entonces el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) atacó para cribar a un pelotón donde los demás 'gallitos' se mostraban algo cautelosos.

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Habiéndose formado un nuevo grupo en cabeza con 16 ciclistas, el más voluntarioso era el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y decidió el Red Bull-BORA-hansgrohe, equipo del esloveno Primoz Roglic, tomar las riendas del pelotón. A 16 km de coronar Peñas Blancas, se animó el francés Rudy Molard (Groupama-FDJ United), pero sin premio.

Su particular verdugo fue Buitrago, que dio un fuerte arreón con el británico Thomas Gloag (Pinarello Q36.5) a su rueda, adonde también se engancharon Eddie Dunbar y el español Urko Berrade (Kern Pharma) para jugarse ganar la etapa. De hecho, Dunbar dejó sin efecto otro duro ataque de Buitrago a 2,1 de acabar y esa cacería le valió el triunfo.

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Con un tiempo de 5h00:54 cruzó la meta el irlandés y, ya por detrás, llegó a 5:11 el quinteto de los ciclistas más destacados de esta edición de La Vuelta. Aun así, Enric Mas manejó con destreza cualquier conato de ataque de Roglic y también del austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM).