Capturado en Colombia alias 'Comandante 7', vinculado a la organización criminal ecuatoriana Los Tiguerones

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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este jueves que alias 'Comandante 7', a quien se ha referido como "dinamizador criminal" de la organización criminal de Los Tiguerones "entre Colombia y Ecuador", ha sido capturado en un municipio próximo a Bogotá, capital del país, para ser posteriormente extraditado.

"Cayó alias 'Comandante 7', objetivo de alto valor de Ecuador", ha destacado el mandatario colombiano precisando que la captura "con fines de extradición" de Guido Fernando Rodríguez Vargas se produjo en el municipio de Soacha, de la mano de la Policía Nacional y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador.

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El mismo, ha sostenido De la Espriella, "era uno de los principales enlaces transfronterizos, encargado de administrar rentas ilícitas para el sostenimiento logístico y bélico de la organización en Esmeraldas --ciudad ecuatoriana-- y Nariño --departamento de Colombia fronterizo con Ecuador--". A ello, el dirigente latinoamericano ha sumado la presunta vinculación a una "red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión".

Asimismo, existía contra él una orden de captura en Ecuador, siendo requerido mediante notificación roja de la Interpol por homicidio y delincuencia organizada.

Este anuncio por parte del nuevo líder del Ejecutivo colombiano llega en la misma semana en la que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró a Los Tiguerones como organización terrorista, refieriéndose a ella como "violenta y sanguinaria".