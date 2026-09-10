Los mercados descuentan una subida de 25 puntos en los tipos de interés en la reunión del BCE de este jueves

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La mayoría de analistas coinciden en que el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) subirá los tipos de interés hasta el 2,5% en su reunión de este jueves ante unas expectativas de inflación al alza, y no descartan otro posible incremento de la tasa de referencia antes de acabe el año.

El Comité se reunirá mientras los ataques cruzados en Oriente Próximo se recrudecen y con el barril de Brent por encima de los 100 dólares, por lo que la decisión de política monetaria apunta a un endurecimiento en línea con la ya tomada en el mes de junio.

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La inflación de la eurozona se situó en el 3,3% en agosto, frente al 2,9% registrado en julio con los precios de la energía incrementándose desde el 10,3% de julio al 14,4%. Aún así, la inflación subyacente se moderó una décima, hasta el 2,1%, lo que muestra signos de continencia en las expectativas inflacionistas.

De hecho, Carsten Brzeski, director global de macroeconomía de ING Research, considera la futura decisión como una "subida de tipos de precaución", a pesar de que "al BCE no le guste el término", con la que el banco central buscaría "reforzar su credibilidad y anticiparse a cualquier posible efecto indirecto o incluso de segunda ronda derivado de la actual crisis de los precios de la energía".

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"Con los precios del petróleo aún elevados y el riesgo de una nueva subida drástica del precio del gas en auge, a la mayoría de los responsables de la política monetaria del BCE les resultará difícil no ver motivos suficientes para otra subida de tipos", ha resaltado Brzeski.

Las opiniones de los analistas se basan también en las declaraciones que miembros del BCE han realizado en las últimas semanas. Isabel Schnabel, representante alemana en el Comité Ejecutivo del BCE, defendió que "será necesario un mayor ajuste" y el economista jefe del la entidad con sede en Fráncfort, Philip Lane, anticipó que la tasa de inflación se mantendrá en niveles próximos al 3% durante el resto de año, un nivel "muy por encima del objetivo del 2%".

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"Los miembros más hawkish --halcones-- como Schnabel o Lane han manifestado su preocupación por los niveles de inflación, y han recalcado la necesidad de mantener una política monetaria 'levemente restrictiva' para luchar contra la evolución negativa de los precios derivada de los elevados costes energéticos", ha declarado la jefa de Renta Fija de Ibercaja Gestión, Cristina Gavín.

El BCE publicará además sus proyecciones macroeconómicas que darán pistas sobre los próximos pasos del banco en política monetaria y los mercados se mantendrán atentos a la interpretación de las expectativas de inflación para los próximos meses, mientras múltiples analistas ya adelantan que se están moderando, sobre todo al descontar la energía.

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"En la actualidad, no hay indicios de que las presiones inflacionistas subyacentes se estén generalizando. Esto también debería reflejarse en las previsiones de inflación actualizadas del BCE", ha destacado Ulrike Kastens, Economista Senior de DWS, que ha añadido que "en estos momentos no parece necesario adoptar una política monetaria significativamente restrictiva".

No obstante, Kastens vaticina que mientras persista la incertidumbre sobre posibles efectos de segunda ronda a causa del incremento de los precios energéticos, "es probable que el BCE mantenga una orientación restrictiva".

Cabe recordar que Lane situó en junio el límite superior del rango de interés neutral --que ni frena ni estimula la economía-- en el 2,5%, frente al 2,25% anterior, con lo que todavía en este nivel la economía de la zona euro no se vería perjudicada, según analiza el BCE.

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En este sentido, el gestor de Carteras de Renta Fija en Mediolanum, Niall Scanlon, considera que será fundamental saber si la entidad todavía mantiene este cálculo o "si el umbral para subir los tipos más allá de ese nivel es sustancialmente mayor, dado que hacerlo situaría la política monetaria en territorio restrictivo".

OTRA SUBIDA MÁS A FINAL DE AÑO

El incremento de la tasa de referencia de este jueves se da por descontado, por lo que los mercados están ya valorando cuál será el próximo movimiento del BCE y muchos análisis ya apuntan a otro endurecimiento de la política monetaria para diciembre.

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"Aunque las últimas decisiones se han adoptado con bastante consenso, comienzan a apreciarse mayores diferencias dentro del Consejo de Gobierno. Los miembros más restrictivos pueden defender otra subida en diciembre, hasta el 2,75%, apoyándose en la persistencia del 'shock' energético y en la resistencia de la economía. Las posiciones más moderadas argumentarán que no debería llevarse la política monetaria a terreno claramente restrictivo mientras el repunte inflacionista continúe concentrado en la energía y no aparezcan efectos de segunda ronda", ha matizado el analista de A&G Global Investors Germán García Mellado.

Carsten Crzeski (ING) argumenta que ir más allá del 2,5% en los tipos de interés sería "echar más leña al fuego" mientras continúan los problemas de las finanzas públicas y el aumento vertiginoso de los rendimientos de los bonos". Por ello, considera "difícil imaginar que el BCE esté dispuesto a arriesgarse a una recesión para hacer frente a lo que sigue siendo un caso típico de crisis de oferta".

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En esta línea, Christine Lagarde tratará en la rueda de prensa de mantener un tono prudente que no adelante ninguna decisión del banco central, aunque los mercados estarán muy atentos a los pronósticos macroeconómicos para obtener señales de los próximos pasos del BCE. "El objetivo será conservar toda las opciones posibles y evitar presentar esta subida como el inicio de un ciclo prolongado de endurecimiento monetario", ha resaltado García Mellado.

Frente a todo esto, la entidad con sede en Fráncfort actuará muy influenciada por la evolución en los próximos meses de los conflictos geopolíticos y la presión de los mercados energéticos.