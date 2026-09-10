Un periodista de televisión, nuevo monarca de un reino tradicional de Uganda bajo polémica

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Nairobi, 10 sep (EFE).- El periodista de televisión Edward Kijanangoma fue elegido como nuevo monarca del reino tradicional de Tooro, en el suroeste de Uganda, tras la muerte el pasado 27 de agosto del que fue el rey más joven del mundo, Omukama Oyo Nyimba, quien accedió al trono con apenas tres años.

Así lo anunciaron el miércoles por la noche los líderes del clan Babiito en el Palacio Karuziika, según publicaron medios locales.

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Kijanangoma trabaja como presentador y editor en la televisión pública Corporación de Radiofusión de Uganda (UBC).

Además, es nieto del difunto rey George David Rukidi Kamurasi III, quien reinó en Tooro entre 1929 y 1965, e hijo del también difunto príncipe Christopher Paul Kijanangoma, hermano del anterior rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III (1965-1995).

Su nombramiento se adoptó en medio de discrepancias por la supuesta elección de un sucesor diferente por parte del fallecido rey, tal y como aseguró este jueves el primer ministro de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire, en su cuenta de la red social X.

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"Por un lado, un grupo ha anunciado a un nuevo rey. Por otro, existe un testamento dejado por el difunto Omukama que contiene sus deseos expresados respecto a la sucesión. Estos son asuntos graves que deberán resolverse en última instancia", señaló Rwomiire.

Sin embargo, primero pidió sepultar el cuerpo del rey, que falleció a los 34 años a causa de un cáncer mientras recibía tratamiento en Estados Unidos, y mostrar un "mínimo estándar de decencia moral" antes de escuchar las diferentes posturas.

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"Mi llamado es simple: bajemos la temperatura. Podemos disentir sin destruirnos unos a otros. Podemos defender nuestras posiciones sin lenguaje insensible. Podemos buscar la verdad sin abandonar nuestra cultura, dignidad y humanidad", incidió.

De forma parecida se pronunció la reina madre Best Kemigisa, quien pidió este jueves en X enterrar el cuerpo de su hijo antes de abordar las disputas por la sucesión.

Además, criticó a los miembros del comité por no haberle ofrecido sus condolencias y realizar un despliegue de seguridad alrededor del palacio que, en la práctica, supone un "arresto domiciliario" para ella.

El mismo comité del clan eligió el 7 de septiembre al portero de fútbol George Desmond Kamurasi, capitán del equipo no profesional South East Dons, de Londres, quien rechazó el cargo al alegar responsabilidades personales.

Tooro, situado en el suroeste de Uganda y con capital en la ciudad de Fort Portal, es uno de los cinco reinos tradicionales reconocidos por la Constitución del país.

El omukama, como se conoce al rey de Tooro, carece de poderes políticos y ejerce como una autoridad cultural y tradicional, pero ejerce gran influencia, especialmente entre los batoro, principal grupo étnico de la región.

Tooro se fundó en torno a 1830, cuando el príncipe Kaboyo, hijo del rey Nyamutukura Kyebambe III de Bunyoro, se rebeló contra su padre y proclamó la independencia de la provincia meridional del reino.

Los reinos tradicionales de Uganda fueron abolidos en 1967 por el presidente Milton Obote, una decisión que provocó un profundo rechazo en el centro y el oeste del país.

Casi tres décadas después, el actual presidente, Yoweri Museveni, los restauró mediante la Constitución de 1995, aunque sin devolverles poderes políticos. EFE