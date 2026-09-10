Pedro Duque compara riesgos de la IA con la saga 'Terminator' y pide más regulación

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París, 10 sep (EFE).- El presidente de Hispasat y primer astronauta español, Pedro Duque, advirtió de los riesgos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y reclamó una regulación capaz de evitar que los sistemas más avanzados puedan actuar en contra de los intereses de las personas.

En una entrevista con EFE y TVE durante la Cumbre Espacial Internacional que se celebra esta semana en París, Duque dijo estar preocupado por la evolución de los modelos de IA y por informaciones sobre sistemas capaces de buscar vías para sortear controles, hacer trampas o alcanzar sus objetivos de maneras no previstas por sus desarrolladores.

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"Te recuerda a 'Terminator', vamos", afirmó, en alusión a la célebre saga creada por James Cameron sobre un sistema de inteligencia artificial diseñado originalmente para la defensa que adquiere autonomía, considera a los seres humanos una amenaza y desencadena una guerra nuclear.

A su juicio, el desarrollo de estas tecnologías debe ir acompañado de una regulación suficientemente sólida para impedir que puedan causar daños.

"Esto, como todo, es regulación", dijo, ya que "si no hay regulación, todo se rige por las leyes de mercado".

Duque considera que siempre habrá empresas o personas dispuestas a encontrar nuevas formas de obtener beneficios sin prestar suficiente atención a las consecuencias, lo que hace necesaria la intervención de las autoridades.

"Siempre va a haber alguien que encuentre una manera de ganar dinero (...) sin preocuparle mucho las consecuencias. Siempre va a ser así, por eso está la regulación", defendió.

El presidente de Hispasat considera que la inteligencia artificial tendrá cada vez más presencia en las empresas y en la economía. Por ejemplo, Hispasat utiliza herramientas de inteligencia artificial, aunque por ahora en tareas que considera accesorias para el negocio, como el análisis de datos de mercado.

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La cuestión, dijo, no es detener el desarrollo tecnológico, sino establecer límites que permitan aprovechar sus ventajas sin dejar desprotegidos a los ciudadanos.

Para ilustrarlo, Duque recurrió a un paralelismo con sectores en los que la regulación ya forma parte de la vida cotidiana.

"Tenemos regulación alimentaria", señaló. Sin ella, argumentó, siempre podría aparecer alguien dispuesto a encontrar una manera de fabricar alimentos más rápido o más barato sin tener suficientemente en cuenta sus efectos sobre la salud.

"Lo mismo tiene que ser la IA: una regulación que impida que haga daño a las personas", afirmó.

Duque reconoció que ya existe regulación sobre inteligencia artificial, pero consideró que la evolución de los sistemas hace necesario plantearse si esas normas son suficientes.

"Obviamente que ya la hay, pero parece ser que hay que ir más allá", señaló. EFE

(foto) (vídeo)