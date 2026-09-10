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Serie previa con motivo de las elecciones suecas del próximo domingo

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Madrid, 10 sep (EFE).- Con motivo de las elecciones legislativas suecas del próximo domingo, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía SUECIA ELECCIONES.

SUECIA ELECCIONES ECONOMÍA

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Copenhague - La política fiscal, las pensiones y las ayudas a los hogares para combatir la crisis inflacionaria han sido los temas económicos que han centrado la discusión en la campaña para las elecciones legislativas suecas del domingo, en las que la oposición de centroizquierda parte con una ligera ventaja en los sondeos.

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SUECIA ELECCIONES (Claves)

Copenhague - La inmigración y la lucha contra el crimen, junto con temas vinculados al Estado de bienestar, han dominado la campaña de las elecciones legislativas suecas del domingo, en las que la oposición de centroizquierda parte con una ligera ventaja en los sondeos.

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EFE

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