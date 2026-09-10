Atrys eleva sus ingresos un 9,4% en el primer semestre, hasta los 77,7 millones, y reafirma previsiones

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Atrys Health, empresa médica especializada en la prestación de servicios asistenciales de oncología, telediagnóstico, anatomía patológica y medicina nuclear, cerró el primer semestre del año con una cifra de negocio de 77,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este crecimiento estuvo impulsado por la evolución positiva de sus negocios de Oncología y Medicina Nuclear, así como por la fortaleza de su actividad internacional, especialmente en Latinoamérica.

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Asimismo, el grupo ha destacado que aceleró su ritmo de crecimiento a lo largo del semestre, pasando de un incremento de ingresos del 6,3% en el primer trimestre al 12,3% en el segundo.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Atrys alcanzó los 9,3 millones de euros entre enero y junio, un 21,3% más que en el primer semestre de 2025. Excluyendo efectos contables, el crecimiento del Ebitda superó el 44%.

Por su parte, el margen bruto se situó en 32,7 millones de euros (+6,6%), lo que refleja, según la compañía, el dinamismo comercial y el impacto de las medidas de eficiencia implantadas en los últimos meses.

En cuanto a la generación de caja, el flujo de caja operativo de Atrys casi se triplicó, aumentando un 191,5% interanual, hasta alcanzar los 7,2 millones de euros. Este incremento se vio impulsado por el Ebitda y la racionalización de las inversiones, que se situaron en 2,1 millones de euros.

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REDUCCIÓN DE LA DEUDA TRAS LA VENTA DE ASPY

En el plano financiero, la compañía reforzó su estructura tras completar en enero de 2026 la venta de Aspy por 145 millones de euros. Con ello, la deuda financiera neta de Atrys se redujo un 79,2% respecto al cierre de 2025, situándose en 35,4 millones de euros.

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Este desapalancamiento permitió disminuir en 4,4 millones de euros los gastos financieros en relación con el primer semestre del ejercicio anterior.

La empresa ha destacado además que está avanzando también en la reordenación de su estructura de deuda para adaptarla a las necesidades de su plan estratégico 2026-2028.

La consejera delegada de Atrys, Marian Isach, ha destacado que los resultados reflejan "una compañía más sólida, eficiente y con mayor capacidad para transformar el crecimiento en rentabilidad y generación de caja".

Isach ha señalado además que, tras la reducción de deuda, afrontan "una nueva etapa con una estructura financiera más equilibrada y con el foco puesto en seguir creciendo de forma rentable" en sus áreas de negocio estratégicas".

REAFIRMA SUS PREVISIONES PARA 2026

Por divisiones, Oncología fue el principal motor de crecimiento de Atrys en el primer semestre, con una facturación de 37,1 millones de euros (+22,5%) y un Ebitda de 6 millones de euros (+13,8%).

Por su parte, Medicina Nuclear elevó un 10,6% su cifra de negocio y incrementó un 135,4% su Ebitda, impulsado fundamentalmente por el negocio en Portugal.

Geográficamente, destacó el avance de los ingresos en Latinoamérica (+26,1%), impulsado por México (+151,1% en facturación) tras la consolidación del negocio de oncología médica y la expansión de su red de centros.

En Portugal, los ingresos crecieron un 6,7% y el Ebitda fue 8,4 veces superior al del primer semestre de 2025 gracias a las eficiencias y al área de Medicina Nuclear.

En España, la facturación aumentó un 1,3%, respaldada por Diagnóstico por Imagen (+18,2%) y Oncología (+5,7%).

Tras estos resultados, Atrys ha reafirmado sus previsiones para el conjunto del ejercicio 2026, en el que contempla alcanzar una cifra de negocio de 156,5 millones de euros (+11%), un Ebitda reportado de 20,5 millones de euros (+40%) y un flujo de caja operativo de 13,5 millones de euros (+125%).

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