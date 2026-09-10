Prohens tilda de "inadmisible" la canción alemana contra las protestas antiturísticas de residentes

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha tildado este jueves de "inadmisible y una vergüenza" la canción alemana contra las protestas antiturísticas por parte de residentes mallorquines.
En su cuenta de X, la líder de Ejecutivo balear ha hecho hincapié en que este "es el tipo de turismo" que no se quiere para Baleares y ha incidido en que este tipo de cánticos y "faltas de respeto" son inadmisibles.
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"Continuaremos trabajando por un turismo sostenible, responsable, de calidad y respetuoso con Baleares", ha remarcado.