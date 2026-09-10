Sara García pide autonomía espacial europea y sueña llevar su investigación oncológica a la Estación Espacial Internacional

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Catalina Guerrero

París, 10 sep (EFE).- Europa debe reforzar sus capacidades y su autonomía en el espacio para reducir su dependencia de terceros y convertirse en un socio más fiable, dijo la astronauta española Sara García Alonso, que espera tener pronto la oportunidad de viajar a la Estación Espacial Internacional (ISS) para llevar su investigación contra el cáncer al espacio.

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"Tenemos que mejorar nuestras capacidades. Tenemos que tener algo más de autonomía, de acceso al espacio, no necesariamente porque queramos ir solos, sino para poder contribuir y ser un socio más fiable", afirmó García Alonso en una entrevista con EFE durante la Cumbre Espacial Internacional que se celebra esta semana en París.

La astronauta defendió una mayor cooperación entre los Gobiernos europeos y la industria privada para desarrollar capacidades que permitan a Europa avanzar desde el lanzamiento de satélites hasta el transporte de carga y, finalmente, los vuelos tripulados.

"Cuanto más fuertes seamos, más autonomía y estrategia tengamos en todos los sectores del espacio, más resilientes seremos y más podremos colaborar con otros socios", señaló García Alonso (León, 1989).

Europa cuenta con capacidades destacadas en áreas como la navegación, la observación de la Tierra y la ciencia espacial, pero considera necesario seguir desarrollando el acceso propio al espacio en un momento en el que los sistemas orbitales son esenciales para las comunicaciones, la seguridad, la defensa y la observación terrestre. "No podemos depender exclusivamente de otros", abundó.

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García Alonso considera que el sector espacial está atravesando una transformación histórica. "Para mí, la revolución que está sufriendo el sector espacial se asemeja a lo que nos pasó con Internet (...) Va a impactar en todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad", dijo.

La colaboración entre el sector público y las empresas privadas, que "ya es un hecho", será, a su juicio, uno de los motores de esa transformación. "Ahora hay que encajar todo este nuevo ecosistema para que funcione", afirmó.

También reclamó una mayor coordinación entre los países europeos: "Unidos, colaborando, es como realmente podemos llegar más lejos".

La ISS es, en su opinión, una demostración de lo que puede lograrse mediante la cooperación internacional. El proyecto reunió a Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón y Rusia.

"Si hemos podido hacer algo tan grande y tan maravilloso que sigue ahí, ¿cómo no vamos a poder ponernos de acuerdo a nivel europeo para construir la tecnología que necesitamos?", dijo.

Seleccionada como astronauta reserva para la Agencia Espacial Europea (ESA) en 2022, espera que surjan nuevas oportunidades para viajar a la ISS. "Ojalá alguna de ellas pueda ser para mí", afirmó.

"Me encantaría una misión a la ISS para poder llevar a cabo experimentos científicos, ojalá que relacionados con mi medicina, con investigación contra el cáncer", señaló.

Tampoco descarta ir algún día más lejos. "¿Por qué no en un futuro a la Luna?", dijo, vestida con el mono azul de la ESA, su característica melena roja y una amplia sonrisa.

Para ella, la exploración espacial comparte con la investigación científica una misma motivación: ampliar los límites del conocimiento. "Somos exploradores", afirmó esta astronauta que "quería ir siempre un pasito más allá".

También defendió una mayor presencia de mujeres y diversidad en el sector espacial.

"Las mujeres, al representar la mitad de la sociedad, deberían estar representadas en todos y cada uno de los sectores", afirmó.

Considera que la diversidad tiene un valor práctico: incorporar diferentes perspectivas puede mejorar la capacidad para resolver problemas complejos. "Cuantas más opiniones, más puntos de vista traigamos a la mesa, mejores soluciones generaremos", dijo.

Su visión sobre la inteligencia artificial (IA) es ambivalente. En su trabajo científico, considera que es "una herramienta potentísima que nos está abriendo nuevos horizontes".

Pero le preocupa el impacto de los modelos de lenguaje sobre los jóvenes y el riesgo de que reduzcan el esfuerzo necesario para aprender y resolver problemas por "pereza intelectual", advirtió.

A su juicio, la regulación y la educación serán fundamentales para limitar sus riesgos. "Si somos capaces de ponerle coto, ponerle freno e intentar restringir los peligros y aprovechar exclusivamente los beneficios, creo que puede ser un buen compañero de camino", afirmó.

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Cuatro años después de convertirse en astronauta, tiene la sensación de que ha vivido "cuatro vidas diferentes".

Además de prepararse para una eventual misión, considera que su nuevo papel le ha dado una oportunidad para acercar la ciencia y la exploración espacial a los jóvenes.

"Necesitan referentes que les inspiren y que les hagan pensar que si esta chica puede llegar ahí, ellos también pueden", dijo.