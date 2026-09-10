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Rusia acusa a Japón de intentar "reescribir la historia" al pedir la retirada de un monumento sobre la IIGM

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El Ministerio de Exteriores de Rusia ha denunciado "otro intento de reescribir la historia del militarismo japonés" por parte de las autoridades niponas, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reclamara este sábado la retirada de un monumento recién inaugurado en la ciudad de Jabárovsk, en el Extremo Oriente de Rusia, que conmemora la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial sobre Japón y que representa a un soldado destruyendo la flor de crisantemo, símbolo japonés.

"Las exigencias de Tokio respecto al monumento de Jabárovsk no son más que otro intento de reescribir la historia del militarismo japonés", ha reprochado la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, en declaraciones difundidas en redes por la propia cartera.

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Asimismo, la representante de Moscú ha afeado que las autoridades niponas "pidan" que se "comprenda y perdone los atroces crímenes cometidos bajo el emblema del crisantemo".

Zajárova se ha pronunciado de este modo al calor del llamamiento de Takaichi a las autoridades rusas para retirar el citado monumento en Jabárovsk, alegando que la flor de crisantemo "es ampliamente reconocido como el emblema que simboliza a Japón" por lo que ha considerado "absolutamente inaceptable" que la escultura represente su destrucción.

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