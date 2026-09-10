Más de 9 años de cárcel para expresidente ecuatoriano Bucaram por delincuencia organizada

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Guayaquil (Ecuador), 9 sep (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó este lunes a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) y a su hijo Jacobo por el delito de delincuencia organizada, por la venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos en 2020.

Además de Bucaram y su hijo, condenados en calidad de colaboradores, también fueron sentenciados un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito identificado como Leandro Berrones, y el ciudadano israelí Sheinman Oren, como autores, por lo que recibieron trece años y cuatro meses de cárcel.

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Los jueces aceptaron la teoría de la fiscal del caso, quien en mayo pasado había pedido una condena contra los cuatro procesados, tras acusarlos de "colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos", por la comercialización de unas 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria.